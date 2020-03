Belén Esteban, entre el llanto y la chulería tras el desahucio de Toño Sanchís: “La caca del perro se limpia”

Llegó el día. Este 5 de marzo de 2020, Toño Sanchís abandonó la que hasta ese momento había sido su casa y que ahora es de su mayor enemiga, Belén Esteban. El domicilio, al parecer, ha quedado en muy mal estado y la propia Belén ha respondido con contundencia.

Recordemos que la de Paracuellos había demandado al que fue su ex representante por apropiación indebida puesto que, según Belén, él se quedaba un 30% (o hasta un 100%) de lo que ella ganaba, cuando lo estipulado era un 20%. Además, Toño se habría quedado con la totalidad de las ganancias de Belén en algunos de sus trabajos. Todo esto fue corroborado por un juez y Esteban ganó la demanda.

El lunes 18 de febrero de 2019, se celebró la subasta del domicilio familiar de la casa de Toño Sanchís, con la que pretende sufragar una parte de los 600.000 euros que debe a Belén Esteban,

Al final, se supo el concurso público quedaba cerrado. La cifra que se alcanzó fue de 376.000€. Por tanto, casi se ha duplicado la deuda hipotecaria que tenía Toño, una cifra que ascendía a los 266.815 euros. En total, más de 6000.00 euros, de los que Belén tendrá, unos 366.000, de los poco más de 400.000 que pedía.

Y tras más de un año sin querer abandonar su domicilio, por fin, llegó el día: El 5 de marzo de 2020, a las ocho de la mañana. Toño Sanchís llegó por última vez a la que ha sido su casa en Villanueva del Pardillo, después saludó a un vecino y, a continuación entró en el chalé. Un cuarto de hora después, a las 8.15 ha salido por última vez de la que fuera su casa.

En la salida, Toño se encontró con algunos medios de comunicación, pero el represnetante, con semblante serio, no respondió a ninguna de sus preguntas. Se metió rápidamente en su coche y se fue para no volver nunca jamás. Tras de sí, ha dejado la llave de la casa puesta en la cerradura porque iba a llegar la comitiva judicial.

Lo que se sabe es que Toño ha dejado la casa de la peor forma posible: con pintadas, excrementos y muchos destrozos.

Ese mismo día, por la tarde, Belén Esteban apareció en ‘Sálvame’ y entre otras cosas dijo:

Estoy un poco nerviosa y también emocionada.

Yo ya sabía que hoy era el día que Toño me tenía que entregar la casa.

Yo quiero decirle a todo el mundo que yo no he ido. Yo he mandado allí a los abogados y a uno de mis gestores y he tenido que firmar un poder. La casa no la he visto pero la casa no est´`a bien peor no pasa nada, La casa se arregla y se limpian las cacas del perro y la casa entera y no pasa nada

Yo siempre he sido un personaje muy polémico. O gusto o no gusto peor al que no gusto va a por mí.

Yo lo que quiero que sepa la gente que a la que le faltaba el dinero era a Belén Esteban. No voy a decir la cantidad pero era muchísimo más de un millón de euros.

Esto no ha acabado, Yo voy a seguir porque aún falta mucho dinero.

Yo creo que él ahora vive de lo que se llevó mío