Chenoa huye de la prensa por miedo al coronavirus y Joaquín Prat la machaca

¿Nos está sobrepasando la ansiedad por el coronavirus? Parece ser que sí. El alarmismo mediático ya ha provocado que todo el mundo tenga pavor al contagio. Esto es lo que le pasó, el 5 de marzo de 2020 a la cantante Chenoa, quien huyó de la prensa por miedo a infectarse. Lo que no sabemos es si su temor era real o una excusa para no dar declaraciones. Eso sí, Joaquín Prat, desde el programa ‘Cuatro al día’ de Mediaset, le dio un buen repaso a la artista.

El miedo al coronavirus se está apoderando de la población española, incluidos los famosos. La cantante Chenoa estaba en una estación cuando fue interceptada por los reporteros. La jueza de ‘Tu cara me suena’ se negó a acercarse al micrófono que llevaba un periodista televisivo por miedo a ser contagiada.

Así, muy chula (como suele ser ella) le dijo al reportero:

Es mejor tener prudencia. ¿Y si has escupido en la espumilla del micrófono, qué hacemos? No te lo digo mal pero no quiero estar mala, que tengo que trabajar.