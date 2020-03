Después de llamar “machistas” a los de ‘Sálvame’, Telecinco recompensa a Belén Rodríguez con dos programas

Belén Rodríguez lleva tres meses desaparecida de la televisión. La ya ex colaboradora de ‘Sálvame’ tiró la toalla el día que se fichó a Antonio David Flores (ex marido de su mejor amiga, Rocío Carrasco) y después se dedicó a echar pestes del programa. Pero en Telecinco, no se sabe muy bien por qué, ‘perdonan’ a algunos (a otro les condenan de por vida) y ya se sabe que Belén Ro va a volver a Mediaset y, de hecho, va a enfrentarse a Antonio David. Eso sí, de ‘Sálvame’ no quiere saber nada.

Belén Ro abandonó ‘Sálvame’ de la peor manera posible

Desde que Antonio David Flores entrara en ‘Gran Hermano VIP 7’, Belén Rodríguez no sólo criticó sino que se enfrentó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’. ¿Por qué? Porque Belén es íntima amiga y defensora de Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David.

Las broncas que tuvo Rodríguez con compañeras como Belén Esteban o María Patiño fueron antológicas hasta el punto de que la primera ya no mantiene relación con las que antes eran sus amigas.

Pero lo que no se esperaba Belén Ro era que su propio programa fichara a su enemigo. Y es que, resulta curioso que desde que Antonio David se estrenara como colaborador de ‘Sálvame’, no volvimos a ver a Rodríguez en el plató

Tal y como informó la revista Lecturas el 18 de diciembre de 2019, Belén Rodríguez ya no pudo más, la ansiedad y tomó la decisión de dejar el programa, siguiendo los pasos de sus dos grandes amigas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Pero hay más. Según Belén Esteban, Rodríguez se dedica a criticar a sus excompañeros y ha provocar conflictos entre ellos. Es más, Belén Ro llegó a decir públicamente que ‘Sálvame’ es un programa “machista”.

El regreso de Belén Rodríguez

Es curioso cómo funciona Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España.Se guía por filias y folias. Hay personajes a los que no ha perdonado ni una mientras que a otros les da infinidad de oportunidades.

Según publicó el 6 de marzo de 2020 la revista Lecturas, Belén Rodríguez regresará a Mediaset pero no a ‘Sálvame’. Lo hará este mismo domingo para formar parte del elenco de colaboradores de ‘Conexión Honduras’, el debate que conduce Jordi González. Allí se reencontrará con Antonio David Flores, defensor de su hija Rocío en plató.

Es decir, que si a Belén no le importa compartir plató con Antonio David , por lo que suponemos que esa no era la razón por la que abandonó ‘Sálvame’.

Por otro lado, Belén Ro también será colaboradora de ‘Cuatro al día’. Es decir, le dan una doble recompensa por poner a parir a la empresa.