Belén Rodríguez es la única en Telecinco que dice la verdad: Rocío Flores y su padre son los grandes estafadores de ‘Supervivientes 2020’

Pasó lo que Telecinco quería: morbo y violencia verbal. El 8 de marzo de 2020, Belén Rodríguez reapareció como colaboradora de El debate de Supervivientes 2020’tras tres meses alejada de las cámaras. La tertuliana se enfrentó, por primera vez a su gran enemigo, Antonio David Flores, y dijo lo que muchos pensamos: que tanto él como su hija, Rocío Flores, son la gran estafa de Telecinco.

Desde que Antonio David Flores entrara en ‘Gran Hermano VIP 7’, Belén Rodríguez no sólo criticó sino que se enfrentó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’. ¿Por qué? Porque Belén es íntima amiga y defensora de Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David.

Las broncas que tuvo Rodríguez con compañeras como Belén Esteban o María Patiño fueron antológicas hasta el punto de que la primera ya no mantiene relación con las que antes eran sus amigas.

Pero lo que no se esperaba Belén Ro era que su propio programa fichara a su enemigo. Y es que, resulta curioso que desde que Antonio David se estrenara como colaborador de ‘Sálvame’, no volvimos a ver a Rodríguez en el plató

Tal y como informó la revista Lecturas el 18 de diciembre de 2019, Belén Rodríguez ya no pudo más, la ansiedad y tomó la decisión de dejar el programa, siguiendo los pasos de sus dos grandes amigas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Es curioso cómo funciona Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España.Se guía por filias y folias. Hay personajes a los que no ha perdonado ni una mientras que a otros les da infinidad de oportunidades.

Según publicó el 6 de marzo de 2020 la revista Lecturas, Belén Rodríguez iba a regresar a Mediaset pero no a ‘Sálvame’. Lo iba a hacer ese mismo domingo día 8, para formar parte del elenco de colaboradores de ‘Conexión Honduras’, el debate que conduce Jordi González. Allí se reencontraría, pues, con Antonio David Flores, defensor de su hija Rocío en plató.

Obviamente, el encuentro entre Antonio David y Belén Ro se saldó con una de las escenas más tensas del año.

Al salir las imágenes de Rocío Flores llorando por si su madre estaría viendo o no su concurso, Belén Ro dio la versión de Rocío Carrasco, explicando que su silencio es «para proteger a sus hijos, no como su padre que hace justo lo contrario».

Sin embargo, Antonio David no pudo morderse la lengua y empezó a criticar a su compañera, a reprocharle enfrentamientos del pasado y a restregarle públicamente que:

Supervivientes 2020 o el bochorno generalizado en isla

Belén Ro también tuvo palabras muy duras contra Rocío Flores como concursante:

No convive, se lleva fatal con todos los compañeros. No pesca, no hace cabañas, no hace pruebas y encima se lleva la recompensa… Vive del victimismo y no está dando la atura como superviviente