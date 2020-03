Carmen Alcayde deja en ridículo a Jorge Javier Vázquez con un zasca épico en el estreno de ‘Sálvame Tomate’

‘Sálvame’ ha dejado atrás su ‘Sálvame banana’ (desde las 20 h hasta las 21 h) para darle la bienvenida a ‘Sálvame Tomate’, recuperando así ‘Aquí hay tomate’, el mítico programa conducido por Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez y que echó el cierre hace 12 años. El 9 de marzo de 2020, ambos presentadores se reencontraron y saltaron chispas.

‘Aquí hay tomate’ fue un hito. Comenzó como una variación (copia) de otro mito, ‘Qué me dices’, a saber, programa pequeño con dos únicos presentadores y unos cuantos reporteros que analizaba la actualidad rosa.

Pero ‘Aquí hay tomate’ innovó gracias a un lenguaje alocado y un sentido del humor ácido que rallaba en el ataque y en la mofa. Esa forma de reírse de la gente (de los famosos) bajo el lubricante del chiste, es el germen de ‘Sálvame’ y el modus operdandi de La fábrica de la tele, productora que ha continuado con esa misma fórmula en muchos de sus proyectos ( ‘Sálvame’, ‘Cazamariposas’, ‘Todo es mentira’…).

Aquí hay Tomate se despidió de la audiencia en 2008 en pleno éxito. Telecinco quería entonces alegarse de la imagen escandalosa que se habría labrado, algo a lo que tuvo que regresar dos años después con ‘Sálvame’.

‘Aquí hay tomate’ ha vuelto. Ha sido una estrategia perfecta. Meses antes, ‘Sálvame’ tuvo que alargar su emisión una hora más tras la cancelación de ‘Pasapalabra’, de ahí nació ‘Sálvame banana’ que se unía a las ediciones ‘Limón’ y ‘Naranja’. Ahora, el ‘Banana’ ha dado paso al ‘Tomate’ y el lunes 9 de marzo de 2020 Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde se reencontraron para recuperar el formato que les lanzó al estrellato.

Junto a los presentadores también volvieron algunos de sus míticos reporteros tales como Mar Torres, Miquel Serra y Alfonso Ferrandis.

El tono era el mismo que antaño: Noticias livianas, chistes facilones, energía chispeante y mucha mala leche. Lo malo es que dudamos mucho que haya contenido suficiente en el mundo de la prensa rosa para rellenar tantas horas de televisión (de hecho, repitieron el tema del concierto de Isabel Pantoja en Madrid que ya habían tratado en ‘Sálvame’).

Antes de empezar con los temas del día (entre ellos, la experiencia de Terelu Campos con el Satisfayer), Jorge jvaier tenía un mensaje para Alcayde:

A mí no me importaría hacer el programa todos los días. Por ejemplo, por las mañanas nos lo dejamos hecho y listo. Yo te he echado de menos, pero llevamos 12 años sin trabajar juntos… Eso sí, te veo, y me traes buenos recuerdos y me lo estoy pasando muy bien.