Crisis en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: Violeta Magriñán, destrozada, reconoce que su novio Fabio le ha puesto los cuernos

Nuevo drama en ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. El martes 10 de marzo de 2020, uno de los rostros más conocidos del programa que emite Cuatro, Violeta Magriñán, reconoció que su novio, Fabio (al que conoció en ‘Supervivientes 2019’) le había sido infiel. Un secreto que ha sacudido el programa y que, nos tememos, forma parte de una estrategia.

Violeta Magriñán, conocida tronista de mujeres y Hombres y Viceversa, revolución ‘Supervivientes 2019’ cuando, desde la isla rompió con su hasta entonces novio, Julen, para estar con su compañero en Honduras, Fabio Colloricchio.

Violeta y Fabrio regresaron a España y se convirtieron en una de las parejas más estables de nuestro panorama televisivo, se fueron a vivir juntos e incluso adoptaron a un perro.

Pero, de repente, este 10 de marzo de 2020, Violeta, que sigue apareciendo en ‘MyHyV’ como colaboradora, reconoció un secreto que llevaba meses guardando:

Violeta se puso a llorar, Toñi Moreno, la presnetadora, fue a abrazarla y después la joven reconoció que perdonó a su novio y que incluso su relación salió reforzada:

No paráis de insultarme con este tema, el de los cuernos. Es algo que pasó hace ocho meses. Todo este tiempo he decidido guardármelo para mí familia y mis amigos. No es algo que me avergüence, pero si es algo que me ha hecho sufrir muchísimo y que lo he hecho en silencio, compartiéndolo sólo con mis personas de confianza.