Tras alardear de que el coronavirus no le daba miedo, Mercedes Milá se queda atrapada en Roma

Mercedes Milá ha viajado Roma a pesar de la crisis del coronavirus. La periodista alegó que no le tenía miedo a la epidemia, pero actualmente está atrapada en la capital italiana junto con la hermana de Susana Griso.

La presentadora, Mercedes Milá, está grabando una nueva edición del programa Scot & Milá, de Movistar+, con sus compañeras del colegio. Cuatro alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Barcelona han viajado a Roma para celebrar el viaje de fin de curso que no pudieron hacer en el año 68.

Antes de su viaje, la famosa periodista anunció en su redes sociales que no le tenía miedo a la histeria social causada por el coronavirus:

Pero al final, el viaje se realizó gracias una conversación con Lorenzo Milá, hermano de la presentadora de Scott & Milá y corresponsal en Roma de TVE, que, tal y como confesó Mercedes Milá, “nos ha quitado el miedo”.

Y es que Lorenzó Milá intentó tranquilizar a la audiencia el 24 de febrero de 2020 desde una conexión en directo desde la capital italiana:

Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos vacuna. Pero es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con defensas bajas o en situaciones de salud precarias como las personas mayores.

Tiene un índice de mortalidad más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por lo tanto no podemos hablar de virus terroríficos como puede ser el ébola. Hablamos de un tipo de gripe del que se curan la gran parte de la mayoría de personas que se han infectado.