Carlos Sobera consigue ‘cargarse’ a Oriana Marzoli y a Carmen Gahona de Telecinco: no volverán a ‘Supervivientes 2020’

Las mentes pensantes de Telecinco son perfectos bomberos pirómanos; crean conflictos para luego apagarlos. El problema es que, en el camino, la situación se les suele ir de las manos. Esto es lo que ha pasado con Oriana Marzoli y Carmen Gahona, ambas contratadas como colaboradoras de los debates de ‘Supervivientes’ única y exclusivamente para que se tiren de los pelos (literalmente) en directo. Pues su ‘chollo’ se acabó.

El 10 de marzo de 20202, ni Oriana Marzoli ni Carmen Gahona asistieron como colaboradoras de ‘Entierra de nadie’, el debate de los martes de ‘Supervivientes 2020’. Ambas habían aparecido en las dos primeras entregas pero, de repente, ese día no hubo rastro de ellas.

El cabreo de Carlos Sobera una semana antes

Todo comenzó una semana antes, el 3 de marzo de 2020. En una de las muchas discusiones entre Oriana y Gahona, el presentador, Carlos Sobera, intentó poner orden pero ellas no le hacían caso.

Tras muchos intentos frustrados de poner paz, Sobera explotó y dijo:

Solo lo voy a decir una vez: si seguís así, la próxima semana no os necesitaremos. Lo digo en serio, no podéis perder los nervios con tanta frecuencia y con tanta intensidad. Estáis pasando olímpicamente de mi trabajo y faltándome al respeto

Pues dicho y eso. Oriana y Gahona han sido vetadas, de momento de los debates de ‘Supervivientes 2020’ y , por lo que dijo él mismo, Sobera ha tenido algo que ver.

¿Por qué siguen contratando a Oriana en Telecinco después de todo lo que ha hecho?

Lo increíble es que, si invitan a Gahona y a Oriana a cualquier plató de televisión, ya se sabe lo que va a pasar. Sólo las convocan para eso, para que griten, se peleen e incluso se agredan. Esa es su función.

De hecho, no entendemos por qué Oriana sigue apareciendo en T5. Esta es como la cuarta vez, como mínimo, que la expulsan de un programa bajo la promesa de no dejarla regresar jamás. Abandonó a los dos días tanto de ‘Supervivientes’ como de ‘Gran Hermano VIP’ , con todos los gastos que eso implica. Fue entonces Jorge Javier Vázquez el que le comunicó que nunca volvería a trabajar en Telecinco por considerar su actitud una falta de respeto a la audiencia. A esto hay que añadirle las innumerables veces que la joven ha sido invitada a abandonar un plató por mal comportamiento. Pero Oriana ahí sigue. En Telecinco está calro que estafar e insultar compensa.