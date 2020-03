El día que se destapó el tongo: en ‘Supervivientes 2020’ están beneficiando a Rocío Flores, por muy violenta que se ponga

Vale que, a falta de alguien ‘mejor’, Telecinco nos venda a Rocío Flores como la gran estrella de ‘Supervivientes 2020’ y que la joven, al final, está dando algo de juego. Lo que no es de recibo es que desde el programa se le beneficie por encima de sus compañeros. Eso quedó claro el 10 de marzo de 2020 durante la emisión de ‘En tierra de nadie’. Y no sólo eso, la hija de Antonio David flores también protagonizó una de las broncas más tensas de esta edición.

Para los que duden de que en ‘SV 2020’ se le dan privilegios a Rocío Flores, aquí va la confirmación. El 11 de marzo de 2020, durante la gala d e’En tierra de nadie’pudimos ver cómo los miembros del grupo de los siervos se disputaron una durísima prueba de recompensa. Enganchados a una tensa cuerda, los concursantes tenían que avanzar hasta donde se encontraban situadas tres espadas y llevarlas al punto de comienzo. En dos turnos de tres en tres, los supervivientes lucharon por ganarse un delicioso plato de cocido.

Los vencedores del juego fueron Rocío Flores y Jorge Pérez. Todo bien pero si uno se fijaba algo no encajaba. Estaba muy claro que la cuerda de Rocío estaba muchísimo menos tensa que la del resto de compañeros, algo que no pasó desapercibido para muchos espectadores, siendo algo muy comentado en redes sociales. Los usuarios de Twitter criticaron cómo el programa beneficiaba a la hija de Antonio David Flores.

A Rocío no sólo la miman en las pruebas, también le permiten todo tipo de actitudes. Y es que sea misma noche vimos cómo se las gasta realmente la joven.

Primero hay que decir que Rocío Flores y Fani Carbajo empezaron la aventura de ‘Supervivientes 2020’ siendo uña y carne pero unos comentarios de Fani a espaldas de Rocío han hecho estallar su amistad por los aires.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ acusó a su compañera de ser “vaga y materialista” (algo que es verdad, sobre todo lo de ‘vaga’) y, cuando Rocío se enteró, la isla entera se puso a temblar.

Todo empezó cuando Albert Barranco destapó que Fani había criticado a Rocío Flores cuando las cámaras no grababan. El extronista se lo contó a todos sus compañeros, Rocío incluida:

El otro día yo estaba en la esterilla durmiendo y empezaste a decir cosas de Rocío que no me molaron

Fani aseguró que no se arrepentía de sus palabras y se defendía diciendo que esos mismos comentarios los hizo delante de la propia Rocío:

A mí me da igual, ya se lo he dicho a ella y es lo que me parece.

La nieta de rocío Jurado, muy indignada, no dudó en machacar a la que decía que era su amiga.

Fani aseguró que ella no era la única que había hablado mal de Rocío y estas palabras hacían que la hija de Antonio David Flores rompiese a llorar llena de rabia:

Fani criticó que Rocío hubiese confesado que, por menos de X dinero, no habría aceptado venir a la isla y la nieta Flores respondió muy encendida:

La persona que me ha preguntado cuánto cobro eres tú y yo no te lo he contestado porque te importa cero cuánto cobro o dejo de cobrar. Lo que sé es que yo estoy en la isla con las mismas condiciones que todos vosotros, que a mí ni me dan de comer ni me secan la ropa, y estoy hasta las narices.