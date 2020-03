El coronavirus precipita una brutal crisis en los medios de comunicación: despidos, cancelaciones y cierres

La pandemia del conoravirus está provocando una crisis sanitaria, humana y económica grave. En el caso de los medios de comunicación, las consecuencias se prevén (y ya transcurren) devastadoras. Son muchas las empresas que están haciendo, o tienen planeados, despidos e incluso Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hay miles de eventos cancelados, rodajes suspendidos y una caída considerable de publicidad, lo que implica incontables puestos de trabajo destruidos y cuantiosas pérdidas.

Desde que el 9 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid anunciase el cierre de todos los centros de enseñanza para contener la epidemia de COVID-19, los programas de televisión determinaron grabarse sin público.

En Mediaset España, espacios como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Sálvame’, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o ‘Todo es Mentira’ se graban ya con las gradas vacías.

En Atresmedia también se ha impedido la entrada de audiencia presencial en programas como ‘Zapeando’, ‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’, ‘laSexta Noche’, ‘Liarla Pardo’ y ‘El Objetivo’ (y se espera que ‘laSexta Noche’, ‘Liarla Pardo’ y ‘El Objetivo’ tomen también estas medidas en el fin de semana).

Sin embargo, es innegable que existen formatos a los que la ausencia de público les afecta más que a otros. Es el caso de ‘Operación Triunfo’ (TVE), por ejemplo, que grabará sus próximas galas sin que nadie aplauda a los concursantes, ‘La Resistencia’ (Movistar+), cuya interacción con el auditorio que asiste al teatro Arlequín de Madrid es fundamental. Otros como ‘Tu cara me suena’, ‘¡Ahora caigo!’ y ‘¡Boom!’ no han interrumpido su rodaje, si bien se han extremando las precauciones en este aspecto.

Un caso aparte es el de ‘La ruleta de la suerte’. Desde Antena3, se ha dictaminado cancelar sus grabaciones a partir de la semana del 16 de marzo de 2020. Aquí también desempeña un papel fundamental el público, puesto que anima constantemente a los concursantes con aplausos y sus ya famosas canciones. Su ‘destierro’ es una circunstancia que los responsables no pueden permitirse.

El miércoles 11 de marzo de 2020, Telecinco prescindió de emitir la entrega de ‘El Tirón‘ para dar paso directamente a los Informativos; todo ello, con el fin de hacer un especial de la alerta sanitaria COVID-19. De este modo, una vez ‘Sálvame’ llegó a su fin, Carlota Corredera conectaba con Isabel Jiménez, quien avanzó que «empezamos hoy antes de lo habitual para hablar del coronavirus». También fue extraño no ver a Pedro Piqueras en su espacio habitual (la cadena ha decidido poner a un solo informador al frente de las noticias).

Otro de los frutos de la pandemia es la cancelación o paralización de nuevas ‘obras’ televisivas. Según ha podido saber en exclusiva Periodista Digital, una gran empresa audivisual española de pago está valorando llevar a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo; de esta manera, productoras independientes están teniendo que cancelar contenidos por la imposibilidad de volar al extranjero y se están suspendiendo gran cantidad de tareas fílmicas en la Comunidad de Madrid.

A nivel extranjero, la pandemia también ha afectado a las series. Son los casos de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ (Disney +) o ‘Riverdale’, que han paralizado sus rodajes tras detectarse casos del síndrome respiratorio dentro de sus respectivos equipos.

According to several reports, a clip of “The Falcon and the Winter Soldier” was shown at the Disney Annual shareholders meeting today. The clip isn’t set to be released online. No news about premiere date or impact of filming delays on the previously scheduled August release.

— The Falcon and the Winter Soldier (@falconsoldierTV) March 11, 2020