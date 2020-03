Movistar+ ofrece sus contenidos gratis por el coronavirus: Esto es lo mejor que puedes ver en cuarentena

Movistar+ Lite, la plataforma digital de Movistar+ será gratis durante un mes. Así, la compañía pone su granito de arena ante la cuarentena por el coronavirus. Además, han tenido en cuenta el cierre de los colegios, y se ha aumentado la oferta de contenidos infatiles.

Con esta medida, Movistar+ se une a Amazon Prime Video, que ofrece gratuitamente su plataforma de contenidos en las zonas más afectas de Italia por el virus.

Más contenido infantil

Movistar incrementa su oferta mediante el refuerzo de sus contenidos, especialmente infantiles hasta el 30 de abril, accesibles a través de la oferta Movistar+ Lite, disponible para todos, seas del operador que seas y con un mes de prueba sin coste, tal y como ha anunciado la empresa a través de un comunicado

A los 8 canales en directo de esta oferta: #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC se unen ahora los contenidos de Disney Jr, Disney XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda y Baby TV: Henry Danger, Los Thunderman, Bob Esponja, La patrulla canina, Dora la exploradora, Blaze y los Monster Machine, Teen Titans Go!, El asombroso mundo de Gumbol, Las Supernenas, Masha y el Oso y un montón de títulos más para disfrute de los más pequeños.

Programas, entretenimiento, series y deportes.

Movistar+ Lite además, ofrece todo tipo de contenidos:

-El HUMOR lidera nuestro catálogo de Originales Movistar+ con La Resistencia, Late Motiv, LocoMundo, Ilustres Ignorantes o Cero en Historia, con la reciente incorporación de Susi Caramelo.

-Y más ENTRETENIMIENTO con el sello Original apostando por historias con una mirada distinta como El Palmar de Troya, Otros Mundos, ETA: el final del silencio, El cielo puede esperar, Sesiones Movistar+, Scott y Milá, Radio Gaga…

-La FICCIÓN de Movistar+ incluye nuestras Series originales: SKAM España, Merlí. Sapere aude, Virtual Hero, El Embarcadero, Vergüenza, Hierro, Vida perfecta, La Peste, Arde Madrid, Mira lo que has hecho, Instinto, Gigantes… todas las que ya se han estrenado y las que están por venir.

Y también las mejores series internacionales: Todas las temporadas de Outlander y lo último de Fargo, The Good Fight, Better Call Saul, Riverdale, Kidding, Ray Donovan, Mr Robot, Llegar a ser dios en Florida…

-Los reportajes de DEPORTES más punteros

Movistar+ Lite ofrece el catálogo más completo de programas deportivos. Toda la temporada de Informe Robinson, Universo Valdano, Bakalá, etc. están disponibles seas del operador que seas.

El TOP 5 de reportajes deportivos que no te puedes perder en Movistar+ Lite:

Manny Pacquiao, forjado a golpes, Nadal – Federer y el partido del siglo, el reportaje definitivo del Barça de Guardiola: Take The Ball, pass the ball, A solas con Cristiano Ronaldo y Los Otros: Fútbol y racismo.

Y como siempre, la actualidad, las noticias y la última hora del deporte se contará a través de #Vamos de Movistar+ de la mano de Susana Guasch, Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, Rebeca Haro y el resto de expertos de la plataforma.

Se podrá ver en todos los operadores

La oferta de Movistar+ Lite está disponible para todos a través de la App de Movistar+ para Móvil y Tablet (IOS y Android), Web: ver.movistarplus.es, Smart TV (Samsung, LG y televisores con Android TV integrado (Sony, Philips, Panasonic, …) y Dispositivos HDMI: Amazon Fire TV Stick y dispositivos Android TV (Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box…). Y con las mejores funcionalidades: VOD, perfiles personalizables, grabaciones, últimos 7 días y ver sin conexión.

Nuestras recomendaciones

Ya que nos esperan muchos días de confinamiento, desde Periodista Digital hemos escogidos las series y programas que más nos gustan o nos llaman la atención de Movistar+ Lite.

En cuanto a las series de contenido original, recomendamos, en primer lugar, El embarcadero: Drama con toques de misterio que ya está completa y con sus dos temporadas. Un triángulo amoroso tan arriesgado y loco como entretenido.

También es buen momento para ver Hierro, el thriller revelación del año que se ha llevado todos los premios televisivos de la temporada. Yo no soy excesivamente fan pero es un producto digno.

Merlí. Sapere aude, es recomendable para los más jóvenes pero dista mucho de la calidad de la serie original. Es preferible, sin embargo, Skam España, una pequeña joya televisiva para el público juvenil (y no tanto).

Especial atención merece ‘En el corredor de la muerte’, miniserie de 4 capítulos que es, sin duda, el mejor producto de Movistar+.

Y en cuanto a la comedia, no nos podemos olvidar de Arde Madrid y de ‘Vida perfecta’. La primera es mejor que la segunda pero la de Letizia Dolera puede alegrarnos el día.

En cuanto a series internacionales hay que destacar ‘The good fight’, la serie de abogados que ya tiene tres temporadas completas: Es divertida, inteligente y genial.

Si lo que se quiere es un buen culebrón , de esos muy bien hechos, recomendamos ‘Outlander’. Las tres primeras temporadas se pueden ver en otras plataformas como Netflix pero en Movistar ya van por la quinta.

También son recomendables Work in progress, ‘Los salvajes’, ‘La voz más alta’y ’La chica del tambor’.