‘Operación Triunfo 2020’ y ‘El Hormiguero’ se cancelan por el coronavirus: ¿Qué otros programas pueden caer?

El Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus ha causado miles de estragos en todos los ámbitos, incluyendo la televisión. Algunos programas aguantan sin público y con el equipo estrictamente necesario pero los hay que se han visto obligados a parar, al menos de manera temporal. Es el caso de ‘Operación Triunfo 2020’ en TVE y ‘El Hormiguero’ en A3.

El 15 de marzo de 2020 se celebró una gala especial de ‘OT 2020’ desde la Academia, con invitados virtuales y con Roberto Leal presentando desde el salón de su casa. Fue un programa histórico cargado de buenas intenciones pero los responsables se han dado cuenta de que no es suficiente.

Al día siguiente, RTVE y Gestmusic acordaron la cancelación temporal de la presente edición. La Academia cierra sus puertas, entre otros motivos, por no poder mantener la mecánica habitual de las galas semanales ni su realización en plató. El programa promete retomar su actividad «en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad».

Noemí Galera, directora de la Academia, le ha dado la triste noticia a los concursantes:

Esto no es un final, esto es un punto y aparte. Nos vamos a ir a casa, vosotros no sois conscientes de lo que pasa ahí fuera y es lo mejor para todos.

Cuando lleguéis a casa es importante que os encerréis, que hagáis caso a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Seréis conscientes de todo lo que pasa en redes, pensad que ayer hubo 300.000 tweets. Hay tweets de todos los colores, opiniones de todos los gustos. Si eso os afecta de alguna forma, pensad que tenéis a Yasmina para atenderos telemáticamente. Mi consejo es que dejéis el móvil y no uséis redes, lleváis dos meses sin él y no os va a pasar nada.

No vale la pena dejar las cosas aquí porque no sabemos de qué manera vamos a regresar. No sabemos si va a haber Academia, si haremos unos programas especiales…