‘Sálvame’: Belén Esteban deja la televisión mientras que Kiko Matamoros debería ser despedido de forma fulminante

‘Sálvame’ sigue aparcando la información amarillista para centrarse, casi en exclusiva, al Estado de Alarma por el coronavirus. Incluso es su edición ‘Deluxe’ del sábado 14 de marzo de 2020, prácticamente sólo se habló de la pandemia. Pero ese día fue polémico en el programa de Telecinco, principalmente por dos razones: Primero, la decisión de Belén Esteban de no acudir al paltó y segundo, las repugnantes declaraciones de Kiko Matamoros sobre los sevillanos ahora que se han cancelado la Semana Santa y la Feria de abril.

Sin público, con las gradas llenas de plantas y los colaboradores sentados manteniendo la distancia de seguridad de más de un metro, así lidero Jorge Javier Vázquez el debate del ‘Sábado Deluxe’ de 14 de marzo de 2020, momentos después de que el Presidente del Gobierno declarase el Estado de Alarma en todo el territorio nacional.

Según Kiko Matamoros, los sevillanos son «unos vagos»

Una de las decisiones tomadas por el Gobierno ha sido la de cancelar todo tipo de celebraciones, por lo que se han suspendido la Semana Santa y la Feria de Abril de Sevilla.

Ante este hecho, Kiko Matamoros, que acudió esa noche como colaborador, aseguró que:

Los sevillanos está siempre de fiesta, entre el Rocío, la feria y la Semana Santa.

Así, el tertuliano aseguró también que los sevillanos son, por norma general, unos “vagos”.

Jorge Javier Vázquez corrió a afear el comentario de Matamoros pero a este le dio igual crear polémica o no.

En primer lugar, el comentario no venía a cuento en una situación tan grave como la que estamos viviendo. No sólo no ayuda en nada sino que alimenta el odio y la discrepancia en una época en la que deberíamos estar todos unidos.

No es momento de ser provocativos porque sí. Es momento de solidarizaron. Comentarios como los de Matamoros deberían estar castigados de manera inminente.

Belén Esteban, reclutada

Otra polémica que sucedió esa noche en el ‘Deluxe’ fue la ausencia de Belén Esteban, quien había decidido, en el último momento, no acudir como colaboradora.

Belén aseguró que está reclutada en casa porque es persona de riesgo por su enfermedad de diabetes, pero que realmente estaba preocupada por su madre y por su marido Miguel, que es auxiliar de ambulancia.

Sin salir. Hay que mirar por todo el mundo, yo soy de riesgo tanto por mi enfermedad como por mi marido que trabaja en el sector sanitario y nada, metida en casa. Miguel en su trabajo tiene todo el equipo, el traje por si hay algún caso que lo tenga. Él viene a casa y viene todo bien, se cuidan mucho. Mi madre ya sabes como es de activa. Como mi hermano Juan y mi cuñada viven allí… no están saliendo de casa, estamos hablando mucho por teléfono, no nos hace caso, pero se está portando muy bien. Yo me encuentro muy bien, no tengo síntomas de nada gracias a Dios. Quiero dar un mensaje de la sanidad de este país, hay que hacer caso de lo que nos dicen. Estoy leyendo mucho, viendo series, arreglando armarios y tomándomelo todo con tranquilidad

Explicó Belén Esteban que se une así a Lydia Lozano, quien el viernes 13 de marzo decidió quedarse en su casa puesto que mostraba síntomas como la tos.