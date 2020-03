El médico andaluz que destapó la basura que es ‘Sálvame’ y que humilló a Jorge Javier Vázquez: “¡Pedro Sánchez es un mierda!”

‘Sálvame’ lleva una semana cubriendo la pandemia del coronavirus de manera ejemplar, clara y explicativa pero puede que no tanto. El 16 de marzo de 2020, Jesús Candel, conocido médico de Cádiz, hizo una conexión en directo y explotó de tal manera que desarmó completamente a los colaboradores del programa y al mismísimo Jorge Javier Vázquez.

Desde el martes 10 de marzo de 2020, un día después de que en la comunidad de Madrid anunciase el cierre de los colegios (la primera de las medidas que han desembocado en un Estado de Alarma en todo el territorio nacional), en ‘Sálvame’ comenzó a celebrarse una mesa de debate entre tertulianos habituales (que ejercía de voz del pueblo) y expertos en la materia entre los que destacaba el catedrático de educación para la salud, Jesús Sánchez Martos, un señor que, gracias a su simpatía y su calma, consiguió tranquilizar a la audiencia.

En realidad, ‘Sálvame’ alcanzó el objetivo de ser un servicio público porque, lejos de ser alarmistas, hicieron de la información algo más digerible de lo habitual, dirigiéndose siempre a su público potencial; las personas mayores, quienes, a su vez, son los más vulnerables.

La labor de ‘Sálvame’ ha sido muy aplaudida pero el 16 de marzo todo cambió. En una conexón en directo, habló para el programa de Telecinco, el médico gaditano Jesús Candel, conocido como ‘Sipirman’ y muy popular en redes sociales por sus reivindicaciones y vídeos informativos(conocidas han sido ya sus luchas contra la gestión de la Sanidad pública en Andalucía y sus ataques contra Susana Díaz).

Candel habló con Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores de una sala de su hospital y lo hizo con vehemencia, sin paños calientes:

No sabemos qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y os lo toméis en serio.

Hay gente gravísima de coronavirus sin patologías previas.

Que os evitéis lo máximo posible es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente.

Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente