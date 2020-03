Iker Jiménez levanta ampollas en Mediaset sacando la cara por el médico que reventó con verdades a ‘Sálvame’

El 16 de marzo de 2020, ‘Sálvame’ entrevistó a Jesús Candel, médico de urgencias popular en redes sociales como ‘Spiriman’, quien, muy enfadado, exigió a los trabajadores del programa que dejaran sus puestos e insultó a los políticos, en especial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El sanitario se ha convertido en todo un fenómeno social, el único en decir lo que muchos piensan y saben. Es por ello que personajes famosos como Iker Jiménez ha mostrado públicamente su apoyo a Spiriman.

El presentador de ‘Cuarto Milenio’ quien nunca menospreció la pandemia, como hicieron muchos al comienzo de la crisis, ha pedido a sus seguidores de Twitter que sigan a Jesús Candel, que le hagan caso porque tiene razón.

Jiménez también ha aceptado que la entrevista a Candel en ‘Sálvame’ tuvo momentos tensos pero eso no resta valor al mensaje del sanitario granadino:

Es verdad que el final es un poco abrupto. Y me imagino que el stress es muy grande. No comparto las descalificaciones personales, pero comprendo perfectamente su mensaje. Es un contraste entre la vehemencia y la complacencia de otros. Yo prefiero lo primero en esta situación.

El mismo Candel ha agradecido a Iker Jiménez todo su apoyo en Twitter

La labor de ‘Sálvame’ con respecto a su tratamiento de la epidemia ha sido muy aplaudida pero el 16 de marzo todo cambió. Como ya se ha mencionado, se hizo una conexión en directo con Jesús Candel, conocido como ‘Spiriman’.

Candel habló con Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores de una sala de su hospital y lo hizo sin paños calientes:

Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente

Su enfado llegó a más cuando lanzó un mensaje claro a los trabajadores del programa:

¡Qué os metáis en vuestras casas! No sé qué hacen en ese programa esos señores que son médicos contigo hablando en un programa. Todo el mundo está con teletrabajo y vosotros no

El catedrático de educación para la salud, Jesús Sánchez Martos, habitual en los debates de ‘Sálvame’ le contestó a Candel que ellos estaban ahí para hacer la labor fundamental de informar a la gente, pero el granadino gritó:

Además, en su furia, Candel llamó “mierdas” a Pedro Sánchez y al Ministro de interior, Grande Marlasca, algo que Jorge Javier afeó aunque al médico le dio igual, alegando que tiene derecho a decir las cosas como son:

Lo grave fue escuchar, desde el plató, a alguien decir que Candel había “perdido la cabeza”. Puede que no, señores, puede que él sea el único con derecho a decir lo que está ocurriendo. Las formas, ahora, dan igual.

Al día siguiente, el 17 de marzo de 2020, Jesús Candel publicó un nuevo vídeo en su Instagram, en el que, tras quejarse de que, de momento, el personal sanitario no va a contar con más material necesario y urgente para hacer frente a esta situación.

Candel también ha aprovechado para hablar de su entrevista en ‘Sálvame’ y denuncia una censura posterior por parte de Mediaset:

Ayer salí en un programa, en ‘Sálvame’, me lo pidieron, me llamaron continuamente y yo no quería porque tengo los nervios a flor de piel y por mi boca pueden salir barbaridades y como los políticos, a ellos no se les puede criticar y no podemos llamarles ‘mierdas’ pero yo confirmo lo que dije ayer. Lo dije en caliente y lo sigo diciendo, porque que me digan hoy que no tenemos material, le digo al Presidente del Gobierno y al presidente de la junta de Andalucía que son unos mierdas.

A Mediaset le doy las gracias por ser cobardes. A Jorge Javier, que seguramente ya esté contagiado con factores de riesgo porque tuvo a unos ineptos y a unos subnormales que estaban al lado de él, contagiándole, seguramente porque son positivos por la vida que llevan y los consejos que dan, es para meterlos en un calabozo a esos tíos y dejarlos allí confinados. Que no tienen vergüenza.

Están allí todos confinados. ¿Cuántas personas había allí en ese plató? Han cogido y, en su propia página, han bloqueado mi entrevista. Yo no tengo ningún miedo a que me veáis como me visteis ayer, porque lo que salió de mi boza es lo que sentimos yo y miles de profesionales.

Es vergonzoso que un programa como ‘Sálvame’ censure una entrevista. ¿Te ha llamado ‘Pedrito’? ¿Te ha llamado Marlasca? Estáis cerrando a tres millones de espectadores la posibilidad de que vean esa entrevista y a nivel mundial porque la están petando en Sudamerica.

Que Pedro Sánchez tome las medidas judiciales oportunas si le he llamado mierda pero se lo vuelvo a decir: Es un mierda, un cobarde y un mentiroso que está engañando a este país, como la oposición ha hecho también.

Espero que Mediaset no esconda una entrevista que han hecho en abierto porque no les gusta oír la verdad porque están al servicio de los que ya sabemos. Me parece vergonzoso que en ese programa estén ahí todos pegaditos cuando en otros programas han decidido hacerlos desde casa.

Jorge Javier, lo que hiciste ayer me parece de una irresponsabilidad tremenda. Yo jamás que esperaba que, cuando accedí a ser entrevistado, habría tertulianos ahí sentados.

En Mediaset sois una panda de irresponsables, insensatos y cobardes.

Todos los que votáis a esta mierda de partidos, pedid que nos den material a los sanitarios.