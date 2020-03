¿Cómo de barata es la excusa de ‘Sálvame’ al médico que los machacó por seguir haciendo el programa cada día?

Son muchos los que critican que en los programas de televisión todavía vaya gente a los plató a trabajar en pleno Estado de Alarma por la pandemia, entre ellos, Jesús Candel, alias ‘Spiriman’, el médico que el 16 de marzo de 2020 intervino en ‘Sálvame’ y, entre otras muchas cosas, exigió a los colaboradores que se fueran de allí ante el riesgo de contagio. El jueves 19 de marzo, Carlota Corredera quiso dejar muy clara la postura del programa y cuál es su verdadera labor. El problema es que su justificación es algo dudosa teniendo en cuenta la trágica situación actual.

El jueves 19 de marzo de 2020, nada más comenzar ‘Sálvame’, la presentadora, Carlota Corredera, quiso mandar un mensaje s sus espectadores:

Hay mucha gente que me dice en redes que: ‘vosotros que decís que la gente se quede en casa y vais a trabajar’. Pero es que nosotros formamos parte de las personas que venimos a trabajar porque hacemos una labor social que es entretener a la gente, tenerla informada y no os olvidéis de todas esas personas que están pasando este confinamiento solas, no solo gente mayor, también hay gente joven sola en su casa. Si el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido que los enfermos en los hospitales puedan tener todos televisión, pues también será por algo ¿no? Un aplauso para nosotros, así te lo digo