Una periodista lanza una amenaza durísima al «matón de instituto» Risto Mejide

Cuando empezó la crisis del coronavirus, Risto Mejide y su equipo de ‘Todo es mentira’ hicieron chistes sobre lo que consideraban, era una histeria colectiva. Ahora, con el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, la situación ha cambiado. Muchos han sido los que han afeado a Risto su actitud y el publicista les insultó de todas las maneras posibles, tanto a sus seguidores como a los medios que se hicieron eco de su hipocresía. Pero una periodista le ha contestado con una amenaza brutal.

Risto, en cuarentena, carga contra sus críticos

“Buenas y telemáticas tardes”, así comenzó Risto Mejide el ‘Todo es mentira’ del 16 de marzo de 2020 desde su casa y a través de un plasma.

El presentador, aclaró que se había confinado en casa ante “las recomendaciones de las autoridades y por responsabilidad personal”.

El presentador, en primer lugar, quiso contestar a las críticas que aparecían en algunos medios en especial un titular de Vozpópuli que rezaba asi: ‘Risto, en cuarentena por el coronavirus tras reírse de la alarma sanitaria en su programa.

Risto atacó sin piedad al medio y la periodista, María Palmero, que escribió el artículo

No hay nada más miserable que este titular. Para empezar es mentira. La alarma sanitaria empezó el viernes y no hemos tenido tiempo de reírnos de la alarma, pero jamás nos hemos reído de eso. Jamás. No estoy en cuarentena por el coronavirus, estoy en casa por precaución y porque Mediaset ha tomado estas medidas. A raíz de esto ha habido gente que piensa que tengo el coronavirus y no es cierto

La respuesta de la periodista: «Recurres al ataque fácil»

El 18 de marzo de 2020, María Palmero, periodista de Vozpópuli y autora del artículo que machacó Risto en su programa, respondió con otro texto al publicista.

Para empezar, Palmero comienza por presentarse y explicar su labor ya que a Risto, al parecer, le cuesta encenderlo:

Me dedico, entre otras cosas, a contar la actualidad de los famosos en este diario digital. Y consideré relevante que te hubieras cachondeado de la alarma sanitaria por el coronavirus, y que lo hubieras hecho pocos días antes de estar en cuarentena voluntaria en tu propia casa tras haber estado en contacto con alguien que había dado positivo en Covid-19.

Acto seguido, la periodista recuerda algo que absolutamente cierto y que vimos todos en directo:

Antes del estado de alarma, tú y tus compañeros de programa os pusisteis mascarillas y os reísteis de la preocupación que tenían muchas personas con el avance de la pandemia. En vez de pedir disculpas y reconocer que no fue apropiado lo que hicisteis, decidiste cargar contra nosotros por haber rescatado este momento. Te referiste a Vozpópuli como «mentiroso» y «miserable» simplemente por contar lo que había ocurrido, sin opiniones ni juicios mediantes.

Así se cachondeaban Risto Mejide y los suyos del peligro del coronavirus

El tono del artículo se vuelve cada vez más directo y Palmero acusa a Risto de “recurrir al ataque fácil, a los descalificativos e insultos,” algo, que según la periodista:

Es lo que suele hacer la gente de tu cuerda cuando se encuentra acorralada. Es la única forma que tenéis de intentar defenderos, como las «feminazis» y los progres españoles. Esta técnica de matón de instituto, no obstante, ya aburre, y lamento decirte que no es disuasoria para muchos, entre los que me encuentro.

Palmero aclara que si se ha decidido a escribir estas líneas es simplemente porque Risto ha “atentado directamente” contra su profesionalidad y las de sus compañeros

“Los periodistas del corazón aún no hemos publicado los pormenores de tu pasado divorcio”

Y de repente, y de forma bastante elegante, María Palmero le recuerda a Risto algo de su pasado que el publicista ha querido esconder:

La prensa, en general, siempre te ha tratado muy bien. De hecho, los periodistas del corazón aún no hemos publicado los pormenores de tu pasado divorcio, aunque los conozcamos. Eres una persona respetada y respetable en el mundillo y creo que no es inteligente por tu parte entrar en guerras con compañeros que lo único que hacen es hacer su trabajo lo mejor que pueden. No es una amenaza ni una advertencia, que conste, solo te comunico que igual que tú tienes un altavoz, el resto también lo tenemos, e intentar imponer censura no es propio de ti ni de ninguna persona que se dedique a informar.

Y por último, Palmero le da un consejo a Risto: