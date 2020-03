‘Sálvame’ destroza a Lydia Lozano desde su confinamiento por el coronavirus: ¿Es repugnante o necesario para entretener?

‘Sálvame’ está informando de la pandemia del coronavirus desde el comienzo de la crisis, aparcando en gran medida la información rosa que identifica al espacio de Telecinco. Pero el 18 de marzo de 2020, cvolvieron a la carga destrozando a una de las colaboradoras, Lydia Lozano, confinada en casa como medida de precaución.

Una semana antes, Lydia Lozano declaró, desde su casa que había pasado varios días tosiendo muy fuerte y que los servicios sanitarios le aconsejaron que se quedara en casa como medida de precaución. La periodista informó de cómo se encontraba desde el confinamiento de su hogar.

Desde entonces, ‘Sálvame’ le dedica más tiempo al coronavirus que a cualquier otro tema, informando de forma clara a sus espectadores (la mayoría personas mayores).

La información sobre la crisis es fundamental, clave, pero también es necesaria la evasión. Por ello, poco a poco, ‘Sálvame’ (con los pocos medios que tienen ahora) va dando espacio a sus dramas frívolos de siempre y el 18 de marzo de 2020 se sacaron de la manga una antigua polémica de Lydia Lozano.

Un mes antes, la periodista dijo tener una información crucial: que Rocío Carrasco había llamado a su hija, Rocío Flores, para pedirle que parasen los ataques públicos. La noticia era falsa y la fuente de Lydia no era otra que José María Franco, ex chófer de Rocío Jurado (madre de Rocío Carrasco).

Desde entonces, a Lydia se le ha vuelto a cuestionar como periodista, un drama que duró varias semanas en ‘Sálvame’. A falta de más tramas, el miércoles pasado volvió esta polémica al plató.

La situación fue absurda. José María Franco acudió al plató para poner a parir a Lydia y la periodista asistía atónita desde su casa en conexión por Skype.

En una primera conexión, Lydia perdió los nervios, describiendo a José María como «un sinvergüenza», pero él le devolvió el descalificativo y la llamó falsa. Además, en una segunda conexión, José María consiguió sacar de sus casillas a la colaboradora.

le ha advirtió a María Patiño y Lydia, escuchándole, le acusó de aprovechar su ausencia para malmeter con sus compañeros.

No defiendas a tus compañeros porque tela marinera, no me hagas enseñar el móvil de estos años…”,