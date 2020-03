La policía para a María Patiño por ir a trabajar a ‘Sálvame’: ¿Deberá pagar 1500 euros de multa?

Son muchos los que critican que en los programas de televisión todavía vaya gente a los plató a trabajar en pleno Estado de Alarma por la pandemia pero aún así las teles siguen emitiendo contenido aunque con un equipo mínimo y manteniendo todas las medidas de precaución. La policía, si te ve en la calle, puede pedirte toda la documentación y eso es lo que la ha pasado a la colaboradora de ‘Sálvame’, María Patiño, quien no sabe si tendrá que pagar la multa correspondiente.

Para vencer al coronavirus es fundamental que nos quedemos en casa, pero hay gente cuyo trabajo le obliga a salir y desplazarse. En ese caso, la policía puede parar a la persona y solicitarle un documento que acredite de dónde viene y adónde va. Es lo que le ocurrió María Patiño quien lo contó en directo:

Cuando volvía del trabajo, de vuelta a mi casa, me paró la policía. Iba en un taxi y me pidieron mi acreditación de la productora para certificar que había estado trabajando”,

Ella les enseñó el documento, pero el problema vino después:

Me he mudado hace poco y mi dirección actual no está reflejada en mi DNI.