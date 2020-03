Iker Jiménez entrevista a ‘Spiriman’, el médico que sigue destrozando a los de ‘Sálvame’: «¡Son cuatro mierdas!»

Jesús Candel, famosos médico granadino conocido como ‘Spiriman’ causó un auténtico revuelo el 16 de marzo de 2020 cuando intervino en ‘Sálvame’. Cinco días después, el sanitario fue entrevistado por uno de sus mayores defensores, Iker Jiménez. Spiriman continuó su campaña contra el Gobierno y contra el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Iker Jiménez ha continuado dirigiendo el espacio de ‘Milenio Live’, el formato satélite de ‘Cuarto milenio’ que se sigue realizando en YouTube y el viernes 20 de marzo de 2020, tanto él como Carmen Porter entrevistaron a Jesús Candel, famoso médico de urgencias que lleva luchando semanas para que el gobierno actúe rápido ante la crisis de Coronavirus.

Iker apoyó a Candel desde el momento que apareció en ‘Sálvame’ y antes de la entrevista, Jiménez dijo:

Yo reconozco que, cuando le vi en el programa, me impresionó su vehemencia. Me impactó. No creo que estemos en tiempos de cortesía con lo que estamos viviendo. Le vi con una fuerza tremenda, como alguien que quería alertar.