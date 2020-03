‘Spiriman’ vuelve a ‘Sálvame’ para abatir a Jorge Javier Vázquez: «¡Tú también puedes morir! ¡Muchos de tus trabajadores no entienden por qué van a trabajar!»

Jesús Candel, médico granadino conocido como ‘Spiriman’, causó una gran polémica el 16 de marzo de 2020 al aparecer en ‘Sálvame’, insultando al Gobierno y exigiendo que los colaboradores del programa se quedaran en sus casas ante la pandemia del COVID-19. El médico se quejó de haber sido censurado pro Mediaset pero este miércoles 25 de marzo de 2020, volvió a intervenir en el espacio de Telecinco.

Pensábamos que no volvería peor lo hizo. El 25 de marzo de 2020, Jesús Candel, conocido como ‘Spririman’ volvió a conectar con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ y para darle paso, el presentador quiso hacerse el gracioso diciendo.

Candel no cayó en la trampa y, muy serio, dijo:

Lo único que os quiero decir Jorge es que os lo toméis muy en serio. Ahora nos mandan mascarillas quirúrgicas que no sirven para nada y que seguro que han sido las culpables de que todo el personal sanitario se haya contagiado. Necesitamos las mascarillas FFP2.

Jorge Javier comenzó a frenar tanto alarmismo (real) y le preguntó al médico:

Candel respondió tajante:

No, para nada. La situación que estamos viviendo es una guerra total.

Candel apuntó que la mayoría de médicos de familia está atendiendo por teléfono pero el periodista Antonio Montero le apuntó que:

Los dos médicos que han muerto son médicos de familia, no sé si lo sabes.

Candel, muy serio, respondió:

No necesitamos respiradores, necesitamos personal.

A lo largo de la entrevista, Candel dejó muy clara una idea:

A la gente hay que alarmarla. Que no nos preocupe tanto la crisis económica.

Jorge Javier, entonces, intentó frenar al médico y apuntó que no estaba de acuerdo, que los medios no tienen que “alarmar” sino “informar”.

Spiriman no se dio por vencido y dijo:

Yo no entiendo qué hacéis en ese programa

Jorge Javier, muy tenso, se defendió como pudo:

¿Sabes por qué lo estoy haciendo, Jesús? Porque es mi obligación. Tengo un compromiso con la gente que nos ve. Haz tú trabajo, déjame a mí hacer el mío. Me parece muy mal que desde tu posición alientes al conflicto y a la brecha.

Y entonces Candel, contraatacó más fuerte:

Por favor, informad, no engañéis a la población.

Vosotros podríais quedaros en casa. No os lo tomáis en serio porque no veis lo que nosotros vemos. Todos mis compañeros estamos acojonados.

Muchos de tus trabajadores no entienden por qué van a trabajar. En este país, todos nuestros políticos nos han puesto a los pies de los caballos.

Jorge Javier frenó la entrevista en seco y se despidió de forma irónica del médico:

Candel volvió darle un último zasca al presentador:

Ella a ti no muchas. Después de la llamada de la semana pasada no muchas.

Y Jorge Javier cortó la llamada.

Como decíamos, el 16 de marzo de 2020, Candel apareció, vía Skype, por primera vez en ‘Sálvame’ y dijo:

No sabemos qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y os lo toméis en serio.

Hay gente gravísima de coronavirus sin patologías previas.

Que os evitéis lo máximo posible es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente.

Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente