Antes de machacar a Jorge Javier Vázquez, ‘Spiriman’ removió a Buenafuente

Jesús Candel, guste o no, ya es un fenómeno mediático en plena crisis del coronavirus. El médico granadino, conocido como ‘Spiriman’, ya era famosos en redes sociales por su lucha incansable por una sanidad pública digna en Andalucía pero sus dos intervenciones en ‘Sálvame’ alarmando a la población y denunciando las mentiras que nos cuenta el Gobierno sobre la pandemia, ha provocado que toda España hable de él.

Pero Candel ya había aparecido antes en televisión. Lo hizo en Late Motiv en 2017. Andreu Buenafuente lo invitó a su programa de Movistar+ después de que Spiriman encabezase un movimiento de protesta que logró paralizar los recortes sanitarios de la Junta de Andalucía.

Buenafuente presentó así a Jesús Candel:

Candel apareció en el plató, “nervioso” puesto que esa era la primera vez que aparecía en televisión, y mucho más tranquilo que como se muestra en sus vídeos de redes sociales, explicó que:

Candel también le explicó a Buenafuente el origen de su apodo, ‘Spiriman’:

Spiriman es un personaje que sale con el gorro y las gafas y yo llevo trabajando muchos años en un barrio deprimido de Granada, donde creé una ONG pequeñita en la que trabajo con niños de exclusión social a través de un deporte que inventó mi abuelo [el spiribol]

Me acuerdo de unos gitanillos que me pusieron ese apodo porque iba con la gorra y las gafas y yo era el hombre del spiribol. Me decían ‘spiriman, spiriman. Spiriman es el personaje que a través de las redes he utilizado.