Frank Cuesta muerde la mano que le da de comer y ataca a Discovery: “¡No son los dueños de mi vida!”

Si algo caracteriza a Frank Cuesta es su valor para enfrentarse a quien sea, a pesar de las consecuencias que pueda tener. Este 30 de marzo de 2020, el aventurero explotó contra Discovery, la compañía a la que pertenece DMAX, la cadena que emite su programa ‘WILD FranK’.

Frannk Cuesta colgó, el 30 de marzo de 2020, un vídeo en Twitter en el que se quejaba de que Discovery le estaba intentando censurar con un strike (un aviso) otro vídeo suyo de YouTube que había grabado él mismo en Tailandia:

He puesto un vídeo en Youtube, como todos los días desde comenzó la cuarenta, utilizando mi esfuerzo y mi trabajo personal, u n vídeo sobre las cobras de Tailandia, grabado por mí, con mi cámara, estando solo, y Discovery me ha puesto un strike a mi vídeo de YouTube, por dos veces, son ya dos veces.

El aventurero, se quejó de que esta no era la primera vez que ocurría algo así y les mandó un mensaje a los directivos de Discovery:

Me parece increíble que esté pasando esto. Es ya la segunda vez. Y encima esta vez dicen que estoy usando imágenes de Wild Frank África, episodio 5. Son imágenes grabadas en Tailanda, yo solo, con mis cámaras.

Yo, cuando me equivoco, pido disculpas. Ustedes no van a pedir disculpas pero no se equivoquen, lo que no pueden hacer es pretender es jugar con el trabajo y el esfuerzo de una persona fuera de su canal. Así que, por favor les pido que quiten ese strike inmediatamente porque ustedes no son los dueños de mi vida, simplemente son los dueños de las imágenes que grabo para ustedes. ¿De acuerdo? Pues venga.