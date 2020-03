‘El Hormiguero’: Pablo Motos se ríe de Puigdemont y le deja tiritando

Pablo Motos, desde el Hormiguero sigue dando mucho de qué hablar en plena crisis del conoravirus. Tras el zasca épico que hace unos días le dedicó al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el 30 de marzo de 2020 le presentador se despachó a gusto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El ‘Hormiguero, Quédate en casa’, la reformulación del mítico programa de Antena3 de cara a la cuarentena por la crisis del coronavirus, sigue funcionando en audiencias. Los invitados hablan desde el confinamiento vía Skype con Pablo Motos y sus colaboradores habituales en el plató.

El 30 de marzo de 2020, Motos entrevistó al periodista Iñaki Gabilondo y al cantante José Luis Perales.

Entre otras cosas, Gabilondo habló de su nuevo programa en Movistar + en el que imagina cómo será ‘el día después’ de la pandemia y evitó meterse en conflictos políticos y en criticar al Gobierno.

En un tono más relajado, Motos propuso a sus colaboradores un juego en el que debían confesar con qué persona no querrían jamás pasar un confinamiento.

El presentador de Antena3 confesó que jamás pasaría un confinamiento con Carles Puigdemont pero aclaró que:

Y no es por política, ¿eh? Es por cómo toca la guitarra. A ver Puigdemont, no te sale. Las canciones de los Beatles no te salen bien, así que no las cantes.