Kiko Hernández le da la espalda a ‘Sálvame’ y se niega incluso a entrar por teléfono

Aunque son muchos los colaboradores de ’Sálvame’ que están en casa confinados, casi todos aparecen habitualmente tanto por teléfono como por vídeollamada para que, poco a poco, el programa vaya volviendo a sus temas de siempre, más allá de dar información sobre el coronavirus. Pero no todos los tertulianos están participando. Kiko Hernández lleva días sin hacer una sola aparición pública. ¿Por qué?

Guste o no, ‘Sálvame’ está siendo un refugio para muchos espectadores en plena crisis del COVID-19. Primero apostaron por ocupar casi todo su tiempo diario en dar información sobre el coronavirus pero, gracias a la labor pedagógica del doctor Jesús Sánchez Martos. Luego, se han ido centrando sólo en los aspectos menos graves y morbosos y finalmente, los temas clásicos del programa se han impuesto para que el público pueda evadirse.

Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera siguen al frente del programa, mientras que Paz Padilla está confinada en su casa. Pero son muchos los colaboradores que, desde sus hogares, intentan distraer al personal. Lydia Lozano llora desde su salón mientras que Belén Esteban cocina filetes rusos y tortilla de patatas.

Pero hay alguien que hace semanas que no aparece, ni en plató ni por concexión. Hablamos de Kiko Hernández. El colaborador está cumpliendo el encierro a raja tabla con sus dos hijas, Abril y Jimena.

Tal y como informa el Televisero, Hernández, muy celoso de su intimidad, se niega incluso a mostrar sus casa en directo. Ni siquiera está siendo activo en redes sociales, donde, de vez en cuando saca algún mensaje de concienciación para que la gente se quede en su casa.

Recordemos que, al principio de la crisis, Hernández comentó el 11 de marzo de 2020 como él había sido de los tantos clientes que se las vio y se las deseó para poder realizar una compra cuantiosa en un supermercado de Madrid.

El tertuliano parloteaba sobre los problemas que había para hacerse con cierto productos y, en un momento de la conversación con otros miembros del cortijo telecinquero, a Hernández se le ocurrió contar su experiencia a la hora de aprovisonarse de papel higiénico como si no fuera a haber un mañana.

Me llevé todo lo que pude porque, entre otras cosas, para eso es mi dinero, y metí todo lo que pude en ellos. Yo prefiero tener la casa llena que no tener nada y, además, nadie sabe lo que puede pasar la semana que viene, si vamos a tener o a no tener cosas que comprar.

Tengo para dar y para exportar, tengo papel higiénico para tres años, tengo acumulados millones.