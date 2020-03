Telecinco estalla: Isabel Pantoja confiesa que su participación en ‘Supervivientes 2019’ fue un montaje

‘Supervivientes 2019’ fue la edición más vista del concurso. Una temporada marcada por el fichaje histórico de Isabel Pantoja. Ella fue el concurso pero, de repente, sin muchas explicaciones, abandonó a los pocos días de terminar el reality por supuestos problemas de salud. Ahora, 9 meses después se ha descubierto la verdad. La tonadillera no estaba enferma. Ella misma lo ha dicho. ¿Por qué se fue entonces?

Nadie se lo creyó al principio. Primero hubo filtraciones de que Isabel Pantoja podía ir a ‘SV2019’ pero rápidamente se desmintieron hasta que, en ‘Sálvame’ se confirmó la noticia: La tonadillera más famosa de España había firmado un contrato millonario con Mediaset que incluía no sólo el reality de supervivencia sino varios proyectos más.

Desde que Isabel puso un pie en Honduras comenzaron las especulaciones. Se dijo entonces que la artista tenía un acuerdo firmado con Telecinco por el que podía irse antes de las dos semanas de concurso sin pagar la indemnización obligatoria.

Pero Pantoja aguantó y fue la protagonista del reality por méritos propios. Peleó, lloró, cantó y fue la estrella que todos esperábamos. Damos por hecho, pues, que la artista iba a ganar el concurso pero de repente, la aislaron por problemas de salud, para luego decir que no podía seguir, que tenía que regresar a España. Y todo esto a las pocas semanas de terminar ‘SV 2019’, concurso que al final ganó Omar Montes, ex novio de Chabelita, hija de Isabel Pantoja.

Cuando se tomó la decisión de mandar a Isabel a casa, se dieron explicaciones bastante ambiguas:

le dijo Jordi González a una destruida Isabel Pantoja.

Tal y como informa la revista Lecturas, 9 meses después ha visto la luz un vídeo, que en su momento compartió Noemí Salazar en sus stories de Instagram, de la noche del concierto de Isabel Pantoja, hace un mes, en Madrid. En el mismo aparece la tonadillera hablando con Raquel Salazar, la madre de Noemí, y Omar Montes, sobre realities.

En el vídeo, que ha dado a conocer Look, Isabel Pantoja habla de GH Dúo y Supervivientes.

decía en estos stories.

La madre de Noemí Salazar dirigiéndose a Omar Montes, le dijo:

Te regaló el maletín porque se puso mala, si no es suyo…

Y entonces, Pantoja saltó y aclaró que:

Que no, que yo no me puse mala