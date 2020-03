‘Veneno’, un fenómeno que ha batido todos los récords: ¿De verdad es tan buena la serie?

‘Veneno’, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenó este domingo en la plataforma de pago de Atresmedia multiplicando por 10 el récord de visionados que tenía cualquier otro contenido hasta la fecha. Es el mejor estreno histórico de ATRESplayer PREMIUM. ¿Merece la pena? Sí, mucho. De hecho es la mejor serie española del año sin duda.

Éxito absoluto

La serie ha conseguido multiplicar las suscripciones a ATRESplayer PREMIUM de forma exponencial, con cifras que son hasta 20 veces superiores a la media de la plataforma

El capítulo, disponible en todo el mundo a través de ATRESplayer PREMIUM Internacional, ha cosechado el aplauso unánime de crítica y público y fue uno de los contenidos más comentados este domingo en redes sociales.

La serie fue seguida, principalmente, por espectadores jóvenes: un 28% de ellos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 25 años.

‘Veneno’ está producida por Atresmedia Studios en colaboración con Suma Latina y con la producción asociada de Apache Films. Javier Calvo, Javier Ambrossi, Sonia Martínez y David Troncoso son los productores ejecutivos de ‘Veneno’.

La serie es una ficción inspirada en ‘¡Digo! Ni puta ni santa’, las memorias oficiales de La Veneno escritas por la periodista Valeria Vegas, también una de las mejores amigas de la protagonista y parte del equipo de escritura de la serie.

Adorada por su carisma y su forma de expresarse libre, deslenguada y divertida, La Veneno alcanzó la popularidad gracias a sus apariciones televisivas en los 90. Sin embargo, su vida y sobre todo su muerte siguen siendo un enigma.

¿Es una buena serie?

Mucho. Muchísimo. Todo lo que se diga de ‘Veneno’ es poco. No sabemos cuándo se estrenarán el resto de capítulos porque la postproducción se ha parado por culpa del coronavirus. Aún con todo, el piloto es tan potente que se disfruta como una sola unidad. Una pieza narrativa potente, capaz de emocionarnos y alegrarnos. Una preciosa reflexión sobre la visualización, tenga la intención que tenga. Es importante mostrar porque lo que no se ve, no existe.

Lo mejor del primer capítulo es la elección dramática de elegir otros puntos de vista para describirnos a la Veneno. Las voces narrativas de la periodista que la descubrió y de la que, en el futuro, va a ser su biógrafa, Valeria Vegas, sirven de catalizadores de la historia y para crear más mitología sobre el personaje principal.

El nivel actoral es de primer orden, el guión casi perfecto (esos monólogos de Mariola Fuentes chirrían ante el naturalismo del resto de diálogos) y el montaje correcto y eficaz.

‘Veneno’ es nuestra y es universal, llena de referencias a la cultura pop cañí que tanto veneran los Javis peor a la vez de mensajes humanos perfectamente reconocibles. Una maravilla, el mejor artefacto de distracción y disfrute en los malos tiempos que nos ha tocado vivir.