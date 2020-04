La desesperante llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’ durante su confinamiento: “Estoy muy asustada. Esto es horroroso”

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, el entorno de Isabel Pantoja ha estado muy preocupada por el estado de salud de la tonadillera y, sobre todo, por el de su madre, de 88 años y muy enferma. Ambas están pasando la cuarentena en la finca familiar, Cantora, La artista ha roto su silencio ante esta crisis mundial y entró por teléfono, el 1 de abril de 2020, en ‘Sálvame’ para charlar con Jorge Javier Vázquez.

Estaba, esa tarde , Chelo García Cortés en vídeollamada, hablando con Jorge Javier Vázquez cuando el presentador hiló la conversación hacia Isabel Pantoja, amiga de la colaboradora.

El catalán decidió improvisar y llamó , desde su móvil personal, a Isabel Pantoja a ver si, por casualidad, le cogía el teléfono y así fue.

Pantoja, con la voz triste y apagada respondió así cuando Jorge Javier le preguntó cómo estaba:

Como todo el mundo, en casa. Y, nada, esperando a que pase esta pesadilla y muy triste porque esto no es lógico, no es normal. Tanta gente fallecida, tanta gente contagiada. Estoy muy asustada

El presentador le preguntó si alguno de sus hijos estaba con ella y con su madre y Pantoja respondió que no:

Mis hijos están cada uno en sus casas, cada uno en un sitio. Yo súper preocupada porque esto cada día va a más y solo deseo que este acabe este mal sueño. Deseo que no haya más muertes porque esto es horroroso.

Llevo aquí desde el día 7 y ya me vine a casa de trabajar a mediodía. Estoy en casa, como siempre. No es que esté aquí encerrada, ni mucho menos. Pero no por otras cosas. He sido toda mi vida igual.

Con esto me cuesta mucho más trabajo todo. Te sientes impotente no puedes ver a tus seres queridos, solamente por teléfono. No ves sus caras, no los puedes ver, no los puedes abrazar.