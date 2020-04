Rocío Flores, en pleno ataque de ansiedad, pide abandonar ‘Supervivientes 2020’: ¿No se da cuenta del ridículo que está haciendo?

Y mientras el mundo sufre la pandemia del coronavirus, ‘Supervivientes 2020’ continúa y , de hecho, sube de audiencia. El martes 31 de abril de 2020, la gala alcanzó el 20,7% de share, lo que confirma que el público ya está agotado de tanta información tremenda sobre la crisis y necesita evadirse. Por ello, mientras, en Honduras, continúan los dramas y Rocío Flores ha pedido abandonar, lo que demuestra, una vez más, que esta chica es un poco peliculera y no merece ganar el concurso.

El reencuentro entre Rocío Flores y Yiya

En la sexta gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, emitida el 31 de marzo de 2020, los concursantes pudieron saldar sus cuentas pendientes con los habitantes de ‘Playa Desvalida’. Como era de esperar, Yiya no desaprovechó el momento para cargar duramente contra Rocío Flores y recordó todas sus rencillas del pasado.

Rocío se derrumbó por completo y llegó a decir que quería abandonar el concurso momentos después del encuentro. Lara Álvarez consiguió tranquilizarla y, al final, la superviviente recapacitó:

Dije que venía a superar todas las adversidades, así que me voy a quedar aquí hasta que la audiencia lo decida.

Antes de descubrir que Yiya le estaba esperando en la playa, Rocío ya venía llorando en la barca. La concursante estaba muy nerviosa ¡pero ni se imaginaba la ‘sorpresa’ que había al otro lado de la puerta!

Nada más verse, Yiya aseguró venir en “son de paz” pero, en cuestión de segundos, su escopeta verbal apuntó contra Rocío:

Veo que comes bien, ya me han dicho que te comes lo de los otros… ¿Sabes por qué me han traído? Porque han decidido darnos una noche de amor

La concursante le hizo creer a Rocío que iban a pasar la noche juntas a solas y criticó todas y cada una de sus actitudes en el concurso:

Ahora voy a ser yo la que te enseñe buenos modales. No se miente y no se roba. También comentarte que los minutos de gloria en este programa no dependían de ti ya que yo sigo aquí. Y nada, me encantaría poder compartir contigo todo el tiempo que me quede; si no me voy el jueves, claro. Así que, Doña estrella polar, te doy mi enhorabuena o mi más sentido pésame.

Con cara de enfadada, Rocío negó haber robado comida a ningún compañeros y dejó claro que, aunque tuviera que pasar una noche entera con Yiya, no pensaba ni dirigirle la palabra:

Es la persona que más daño me ha hecho en esta edición y de una forma más sucia.

Luego llegó Ana María Aldón, que se reencontró con Rocío Flores y aunque esta escena fue más bonita Los ataques de Yiya han seguido sonando de fondo pero A. María, por primera vez, le paró los pies:

Espera que es mi momento ahora por favor.

El ataque de Rocío

Rocío perdió los nervios, amenazando con irse y tras una breve pausa, la concursante se ha tranquilizado y Lara Álvarez contó lo ocurrido:

Durante en este pequeño descanso de publicidad, Rocío ha sufrido una pequeña crisis donde me decía que se quería ir. Pero cuando he explicado el juego de recompensa, la he visto que se ha levantado, ha cambiado de energía ¡y se queda!

Es curiosa la actitud de Rocío Flores. Todo le ofende. Hace dramas de cualquier cosa. Como cuando le informaron del Estado de Alarma en España y sufrió otra crisis porque no tenía noticias de su madre a la que hace 7 años que no ve. Ahora ya no se acuerda de eso.

Mátame Camión / Supervivientes 2020 o el bochorno generalizado en isla