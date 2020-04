El doctor Cavadas, que advirtió de la peligrosidad del coronavirus, ya no quiere ni hablar con Iker Jiménez: ¿Por qué?

En plena pandemia del COVID-19, Iker Jiménez se ha convertido en todo un héroe mediático. El presentador de ‘Cuarto Milenio’ fue el primero en advertir de lo que estaba por llegar peor entonces no le creyeron, ni a él ni a uno de sus invitados, el doctor Pedro Cavadas, quien ya no quiere hacer declaraciones. ¿Por qué?

El doctor Pedro Cavadas dudó hace dos meses, en ‘Cuarto Milenio’, de las cifras del coronavirus que ofrecía China.

No hace falta ser muy listo como para pensar que son 100 veces más.

A Cavadas le criticaron mucho, le tacharon de alarmista, al igual que al propio Iker Jiménez pero ahora, el periodista es todo un referente. Las grabaciones de ‘Cuarto Milenio’ se han paralizado por la crisis del coronavirus (como cientos d eprogramas más) pero Iker sigue informando desde Youtube.

El 31 de marzo de 2020, Iker quiso hablar con el doctor Cavadas peor este declinó la oferta. Según Jiménez:

Le machacaron, le destruyeron, un doctor de máximo prestigio… Nosotros le llamamos, pero no quería saber nada de nadie, se había quemado… Estaba hasta el gorro.

A continuación, Iker siguió haciéndose preguntas sobre la pandemia, cuestiones que preocupan a todos y que, todavía no tienen respuesta:

He sido señalado por pensar una idea diferente a la de la mayoría.

El coronavirus va a dejar 8.000 muertos en España… Si llego a decir esto hace tres semanas, y lo iba a hacer, me hubieran ahorcado en una plaza pública. Quien diga que es como una gripe es un idiota, un necio. Ya no cuela. El Covid-19 es la primera causa de muerte e España.

¿De dónde surge este virus? ¿Por qué lo tenía el pangolín o el murciélago? ¿Intervino el humano?

Hay una corriente que h1abla de que esto pudo ser obra de un laboratorio o un accidente. Otros creen que puede ser una venganza de la naturaleza. No creo que a nadie le interese lo que está pasando. Ni a China ni a nadie. Personalmente, no creo esas teorías de la conspiración. Yo me quedo con la sensación de que hay una venganza, un virus nuevo y que no tenemos defensa. Hubo quien dijo que alguien trasladó el virus y lo soltó en Italia. Eso sería muy fuerte

Los números no cuadran. Teniendo en cuenta las cifras y la población de China, en España deberíamos tener 100 víctimas. ¿Hay varias cepas de este coronavirus? ¿Hay condicionantes genéticos? ¿El virus ha mutado en Italia y en España o hemos hecho todo fatal? Es sorprendente los números de estos dos países, y eso no me lo quita nadie.

¿Nos mintieron en China? Las cuentas no salen porque los datos no son reales? Tampoco se sabe cómo se infecta. La OMS dice que no se queda en el ambiente y hay médicos que dicen que sí.

¿Por qué nos han dicho que las mascarillas no valen? He visto a gente de mi gremio que se reían. Pablo Fuente ha hablado con una viróloga y me decía que es mejor que un trapo que nada.

Salid a la calle con gafas de protección o muy apretadas, cuidado con los ojos. Se reirán de esto. ¿Y por qué muere gente joven? ¿Por qué mueren médicos? ¿Os acordáis del doctor al que se cepillaron en China? ¿Te puedes reinfectar? ¿Qué papel juegan los niños? No culpo a los científicos y menos a los médicos por no saberlo. Culpo a los informadores que han seguido una única consigna.