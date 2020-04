Toñi Moreno, destrozada: Cree que la van a despedir de Telecinco por estar engordando

Cada uno lleva la cuarentena como puede. La crisis del coronavirus está haciendo estragos en todos los niveles y llevar tanto tiempo encerrados afecta a cualquiera. Toñi Moreno lo está pasando mal, encerrada con su hija recién nacida, separada de los suyos, sin trabajo pero hay otra cosa que la preocupa, el peso.

‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ fue retirado de la parrilla de Cuatro una semana después de decretarse el estado de alarma. Trabajaban con mínimos y se inventaron una especie de reality con todos los tronistas conviviendo en una casa para evitar contagios pero, aún así, el programa se ha parado hasta que la crisis termine, como otros muchos espacios de Telecinco (que, sinceramente, estamos deseando que vuelvan, al menos para que no se hable sólo del coronavirus).

El caso es que esto ha obligado a Toñi Moreno, la presentadora de ’MyHyV’ , se ha confinado en su casa de Madrid, con la única compañía de su hija Lola, de dos meses de edad y lejos de su familia, que reside en Sanlúcar de Barrameda

Por todo ello, la andaluza ha decidido estrenar un ‘reality’ en la plataforma digital de Mediaset, Mtmad, en el que pretende comenzar a hacer ejercicio. Como ella misma ha dicho:

Tengo 46 años, acabo de parir y no he hecho deporte en mi vida, por eso he pedido a los directores que me permitan en 15 días no sentarme en las escaleras porque tengo ciática