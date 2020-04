“¡Me vais a matar!”: Ortega Cano llama a ‘Sálvame’ mientras que su mujer la lía parda en ‘Supervivientes 2020’

Jugar con ciertas cosas y informaciones es peligroso y más en medio de la pandemia mundial por el Coronavirus. En ‘Sálvame’, donde ya han vuelto a sus temas amarillistas de siempre, se insinuó que el torero, José Ortega Cano se había saltado el confinamiento. El 2 de abril de 2020, el viudo de Rocío Jurado llamó en directo al programa de T5 y explotó como nunca.

Una información de Jesús Manuel sembró la duda de que Ortega Cano podría haberse saltado el confinamiento ante el coronavirus.

La polémica creció, así que el propio Ortega Cano intervino en directo en ‘Sálvame’ para negarlo todo: salió de Madrid el día 11 de marzo, tres días antes de decretarse el estado de alarma, cuando se suspendieron las clases de los niños y se marcharon a Chipiona, donde tienen su segunda residencia.

Me vais a matar, que tengo el corazón pachucho

dijo el diestro nada más intervenir en directo, pero apuntó que todos en su familia están bien y que siguen el confinamiento en Chipiona:

Además, Ortega Cano se enfrentó a Jesús Manuel, acusándole de mentir. Sin embargo, el colaborador, muy falso él, aseguró que nunca ha publicado que se haya saltado el confinamiento.

En otro orden de cosas y ya más calmado, el diestro se declaró “enamorado” de su mujer y muy orgulloso de su participación en ‘Supervivientes2020’. Restó importancia a lo que se dice sobre ella y Antonio Pavón y explicó que, aunque al principio no le gustó la idea de que participara en el reality, luego lo aceptó porque supo lo mucho que esa misma experiencia supuso para su hija, Gloria Camila.

Pues hay que decirle a Ortega Cano que por un lado , Antonio Pavón, fue evacuado, esa misma noche de ‘SV2020’ por problemas de salud.

Pero por otro lado, Ortega Cano va a tener problemas en casa cuando su mujer regrese. Y es que, en la última gala, Gloria Camila, quien se supone que está ahí como defensora de la esposa de su madre, no pudo más y atacó a Ana María Aldón por no defender a Rocío Flores en Honduras.

Al principió intenté entenderla pero no estoy nada de acuerdo con la actitud que ha cogido, entonces no te puedo decir nada… No puedo entender su actitud