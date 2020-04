María Patiño destapa todas las traiciones de Alexia Rivas: ¿La novia de Merlos se va quedar en la calle?

Lo del llamado ‘Merlos Place’ es un pozo sin fondo. Este martes 28 de abril de 2020, se han destapado más giros de guión sobre el ‘culebrón’ de Alfonso Merlos, su ya ex novia, Marta López, y Alexia Rivas, la amante. En ‘Sálvame’, María Patiño ha destapado la verdadera cara de Rivas, compañera suya en ‘Socialité’

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

Desde ese momento, en Telecinco no se habla de otra cosa. Un culebrón bautizado, en redes sociales, como ‘Merlos Place’ está entreteniendo a los espectadores alejándoles de toda la información sobre la pandemia.

Ahora, Alexia, confinada (dicen que por que no le queda otra) en casa de Merlos, es el personaje del momento y poco a poco están saliendo informaciones de lo más variopintas sobre la joven.

Entre otras cosas, el 27 de abril de 2020, Kiko Hernández, en ‘Sálvame’, destapó lo que Alexia piensa realmente de su jefa en Socialité, María Patiño:

Dijo Hernández, a lo que el también colaborador Miguel Firgenti añadió:

Alexia va contando cosas relacionadas no solo con María Patiño, que no están bien con respecto a su trabajo en ‘Socialité

Al día siguiente, en ‘Sálvame’, María Patiño confirmó que ya sabía lo que Rivas opinaba de ella y destapó, además las indicaciones que le está dando Merlos a la joven para enfrentarse a esta situación.

A mí me llegó que a Alexia Rivas no le gusto como presentadora y puede que como persona”

Yo soy consciente de lo que proyecto sobre las personas con las que trabajo. Yo me enteré que no le gusto como presentadora y que le gusta más Nuria Martín. Las cosas malas llegan inmediatamente. Y la gente que habla bien de mí me cuesta mucho que me lleguen…

Yo he sido bastante protectora con ella en las entrevistas porque nosotros veíamos en las publicidades de Socialité cómo Alfonso Merlos le indicaba cosas.

Yo sé que Alfonso le ha dado tres indicaciones: Insiste en que eres periodista y no hablas de tu vida privada. Di que el lunes voy a Ana Rosa. No des un paso adelante, que ya estaré yo para representarte