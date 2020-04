Terelu, el sexo y las orgías: la Campos vuelve a hablar de guarrerías para ser noticia

Cada portada de Terelu, cada entrevista o exclusiva suyas resultan muy tristes. Son la confirmación de que está mujer, tan digna y tan ‘elevada’ ella, se vende siempre al mejor postor para seguir comiendo. Da igual que hable de un cáncer como del tamaño de sus pezones o sus gustos en la cama, la hija de Maria Teresa Campos, sin demasiado éxito en la televisión, sigue haciendo lo que sea para ser noticia. Lo último han sido unas declaraciones suyas en la revista ‘¡Qué me dices!’ en la que habla de sexo, orgías y tríos. La pregunta es: ¿A alguien le interesa?

En el número de la revista ¡Qué me dices!’ publicado el lunes 27 de abril de 2020, Terelu Campos le concede una entrevista a la famosa estilista Cristina Rodríguez (‘Cámbiame’), en la que habla de sexo y cuyo titular no puede ser más pretencioso:

Así, la actual colaboradora de ’Viva la vida’ se confiesa en el terreno sexual y asegura que:

Pero ¿cómo fue la primera vez de Terelu? La periodista contesta sin tapujos:

Y si alguna vez ha estado con más de una persona en la cama, Terelu, actualmente confinada en su casa junto a su madre, contesta:

Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma