Ana Rosa contra el plan maestro de Sánchez: «No tiene sentido poder ir a una terraza con un familiar y no a su casa»

El martes 28 de abril de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presentó un plan de desescalada del estado de alarma por coronavirus en España.

Un plan confuso e incoherente que ha dejado muchas preguntas abiertas.

Por ello, al día siguiente, Ana Rosa Quintana, desde Telecinco, le ha sacado los colores al Gobierno, señalando los errores de este plan.

Plan de la ‘desescalada’

El Gobierno ha diseñado un plan de desconfinamiento en cuatro fases que arrancará el 4 mayo con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad.

Todas las medidas se aplicarán por provincias o islas y terminarán de aplicarse a finales de junio, cuando se dará por recuperada la normalidad.

No se podrá mover la gente de una provincia a otra hasta que haya normalidad pero sí se podrá ir a la segunda residencia si se tiene en la misma provincia a partir de la fase uno.

Plan de desescalada: Un batiburrillo de fases y provincias para salir del entuerto donde se metieron con ‘genialidades’ como el 8M

Cada fase durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible.

Durante la fase 1, que comenzará el 11 de mayo, está prevista la apertura del pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad excepto los centros o grandes parques comerciales . Las terrazas abrirán con una limitación al 30% del aforo.

A partir de esta fecha se podrá ir a una segunda residencia dentro de la provincia, pero no para ver a un amigo a un familiar.

Las críticas de Ana Rosa Quintana al plan de Sánchez

Y este último punto es lo que ha escandalizado a Ana Rosa Quintana. ‘El Programa de Ana Rosa’ comenzó el miércoles 29 de abril de 2020 analizando las cuatro fases del plan de desconfinamiento.

La presentadora destacó que:

Pedro Sánchez se lió muchas veces durante las respuestas de los periodistas. Dicho todo esto, que fue inconcreto, un poco caótico, no la desescalada, que a mí me parece necesaria desde ya porque la gente no puede estar más encerrada en sus casas pero cuando dijo que el 11 de mayo podrás tomarte una cerveza con tu hermano en una terraza pero no ir a su casa, no tiene sentido.