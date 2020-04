¿Es buena idea que Sandra Barneda presente ‘La isla de las tentaciones’?¿Por qué no Nagore Robles?

Muy mal. Sandra Barneda va a ser la sustituta de Mónica Naranjo como presentadora de la segunda temporada de una de las sorpresas televisivas de la temporada, ‘La isla de las tentaciones’. A ver, Barneda es una profesional indiscutible pero esperábamos más riesgo, más sorpresa. De hecho, todo apuntaba a que la nueva maestra de ceremonias del programa fuera Nagore Robles, exnovia (o novia, no se sabe) de Barneda.

‘La isla de las tentaciones’, el fenómeno

La adaptación y penetración de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) en la pequeña pantalla patria supuso un colosal giro de tuerca en lo que al formato reality show respecta. Cinco parejas muy dispares entre sí, con cinco situaciones y vínculos diferentes, decidían poner a prueba su amor separándose durante un mes en una isla paradisiaca ubicada en República Dominicana. Sus desdichas y bonanzas (en menos casos) terminaron calando en España hasta el punto de llegar a ser el programa más visto de la historia de Cuatro, alcanzando un 30% de cuota de pantalla con más de 3,6 millones de espectadores (la última gala de la isla de la seducción llegó a lograr un total de 4.512.000 personas pentiendes del esperado reencuentro entre los protagonistas).

‘La isla de las tentaciones’ fue una sorpresa hasta para los directivos de Mediaset. Recordemos que, en un principio se iba a emitir sólo en Cuatro. No parecía que nadie confiara en el formato pero, de repente sobrevino el boicot de anunciantes a ‘Gran Hermano ‘ (por una supuesta violación dentro del concurso ocurrida dos años antes) y en Telecinco tuvieron que actuar rápido.

Paolo Vasile decidió entonces emitir ‘La isla de las tentaciones’ en T5 y en Cuatro mientras se preparaba la nueva edición de ‘Supervivientes’ y el resultado no pudo ser mejor.

Tras el éxito y nada más terminar la primera temporada, la presentadora, Mónica Naranjo anunció en redes sociales que no volvería al formato. No es que la cantante hiciese un gran papel (el guión y las directrices la encorsetaban demasiado) pero funcionaba perfectamente como imagen del show. Era alguien que uno, a priori, no esperaba ver ahí y daba un aire fresco al clásico catálogo de presentadores de Mediaset.

Guerra brutal por ‘La isla de las tentaciones’: la hoguera final parte a España

Nagore Robles se queda sin el puesto

Tras el abandono de Naranjo, mucho se especuló sobre quién sería su sustituto o sustituta. Los rumores apuntaban claramente a Nagore Robles, la ex gran hermana que ha ido ganando puntos en Mediaset y que ha llegado a presentar ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante la baja por maternidad de Toñi Moreno.

‘La isla de las tentaciones’ hubiera sido la puesta de largo de Nagore en Mediaset , la oportunidad que merece, pero no ha podido ser.

Sandra Barneda, la opción más previsible

Este jueves 30 de abril de 2020, el portal Yotele ha confirmado que será Sandra Barneda , expareja de Nagore Robles (¿o han vuelto?), la encargada de presentar la segunda edición de ‘La Isla de las tentaciones’ será Sandra Barneda, quién ya condujo los debates de la primera temporada en plató. ¿Es una buena idea? Es previsible, aburrida. Lo de siempre. Un show como este necesitaba a alguien más ‘fresco’ pero vamos, Barneda es profesional como la que más. Siempre será mejor ella que Jordi González…

Además, según aseguran desde Fórmula TV, ese ansiado momento ha llegado. Desde del portal de internet confirman que la productora se halla en pleno casting para la selección, de modo que la nueva temporada está lista para dar comienzo a las grabaciones en las próximas semanas, cuando la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos se mitigue y se permitan los vuelos internacionales.