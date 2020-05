El ‘Merlos Place’ les estalla a todos en la cara: a Alexia Rivas, Merlos y ‘Sálvame’ les va a salir muy caro

A muchos, el llamado ‘Merlos Place’ les está alegrando la cuarentena. El triángulo amoroso entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas está siendo un gran revulsivo en Mediaset. Las audiencias son impresionantes pero el escándalo puede tener consecuencias muy importantes para todos los implicados. Por un lado, Rivas, de baja, ha demandado a su empresa, La fábrica de la tele (productora de ‘Socialité’ y de ‘Sálvame’), por el acoso que está recibiendo. Mientras, crecen la presiones para destituir a Merlos como jefe de prensa del Colegio de Abogados.

El caso ‘Merlos Place’

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

El Quilombo / Entrevista a Carla Calvo, la redactora de Periodista Digital que destapó el ‘affaire Merlos’

Desde ese momento, en Telecinco no se habla de otra cosa. Un culebrón bautizado en redes sociales como ‘Merlos Place’, que está entreteniendo a los espectadores alejándoles de toda la información sobre la pandemia.

Alexia Rivas es, pues, el personaje del momento. No sólo la persiguen decenas de reporteros sino que en los programas de Mediaset no paran de sacar todos sus ‘trapos sucios’.

Alexia Rivas, de baja

Tras mucho meditar, Alexia Rivas decidió, el jueves 30 de abril de 2020, abandonar su labor como redactora en ‘Socialité’ (Telecinco) de forma provisional y por tiempo indefinido a causa del escándalo en el que se ha visto envuelta en los últimos días, el ‘Merlos Place’; tal y como han comunicado en ‘Ya es mediodía’, la periodista «se encuentra de baja» pasajera. En palabras de sus abogados existen «presuntos indicios delictivos» que «perjudican gravemente su carrera como profesional», lo cual le habría empujado a tomar esta complicada determinación.

Alexia demanda a la Fábrica de la tele

Según ha informado la revista Semana, Alexia Rivas ha enviado un burofax a través de sus abogados a La fábrica de la tele, productora para la que trabaja, responsable de formatos como ‘Socialité’ o ‘Sálvame’. Además de solicitar que dejen de hablar de ella en los programas de Mediaset, anuncia que va a tomar acciones legales contra los responsables de estos programas por el ámbito laboral y civil.

En este documento, Alexia asegura que todo es de una «campaña de descrédito» con la intención de «de hacer daño, menospreciar y desmerecer». Además, añade:

Han vertido de manera indiscriminada comentarios sobre mi persona, inequívocamente injuriosos o vejatorios, con un contenido claramente ofensivo y difamatorio, y que resultan innecesarias para expresar la opinión o valoración de que se trate, atacando directamente mi honor, mi integridad moral, mi imagen y mi reputación, personal y profesional, con información que no es veraz, ni objetiva, ni contrastada.

¿Lo pagará caro Sálvame’? ¿Despedirán definitivamente a Alexia?

Sinceramente, a estas alturas suponemos que a La Fábrica de la tele no le va afectar mucho la demanda de esta chica. Ellos se han comportado siempre igual, sacando la ‘basura’ de todo el mundo, acosando y especulando.

Las audiencias con el caso ‘Merlos Place’ están siendo históricas pero no muy rentables. Corre el bulo en redes sociales de que los anunciantes han hecho un boicot contra el programa. Mentira. La publicidad, en todos los medios, ha bajado hasta un 70 % durante el estado de alarma.

Por otro lado, los de La fábrica de la tele no llevan muy bien eso de que les demanden. Ya han echado a varios colaboradores por no quitar denuncias contra la productora. Por lo tanto, o Alexia rectifica o mucho nos tememos que no volverá a ‘Socialité’.

Otro que también está en aprietos laborales es el mismísimo Merlos. Desde que se destapara el escándalo, han crecido las presiones para que el periodista abandone su función dentro del departamento de prensa del Colegio de Abogados de Madrid (y su principal fuente de ingresos).