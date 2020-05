Pablo Motos se mete en un charco con el acento andaluz de Roberto Leal y se lleva una respuesta épica

Con lo bien que lo estaba haciendo Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ durante los meses de la cuarentena pero ha tenido que volver a salir la faceta más arrogante e impertinente del presentador. Sucedió el lunes 4 de mayo de 2020, cuando el valenciano entrevistó a Roberto Leal, el nuevo presentador de Pasapalabra en Antena3. Motos, creyendo que es más gracioso de lo que es, preguntó a Leal sobre su acento andaluz y este le respondió dándole una lección de cómo ha de actuar, realmente, un presentador de televisión.

El fichaje de Roberto Leal por parte de Antena3 ha sido una de las grandes novedades en el mundo de la televisión durante los últimos meses. El andaluz regresa así al grupo en el creció durante años y ya lleva un par de semanas grabando los primeros programas de ‘Pasapalabra’ que vuelve a la cadena dos décadas después de su estreno en Antena 3.

El 4 de mayo de 2020, el ya ex presentador de ’Operación Triunfo’ (TVE) concedió su primera entrevista oficial en A3. Lo hacía en ‘El Hormiguero’, desde casa, vía Skype y abriendo la semana de entrevistas después del cantante Luis Fonsi.

Motos le preguntó enseguida cómo estaban siendo las primeras grabaciones de ‘Pasapalabra’ y cómo ha sido para él el cambio de cadena. Leal respondió que todo bien, sin problemas, que la única que podría quejarse es su mujer, ya que es ella con la que practica “lo del rosco”. Además, el andaluz recordó que conoció a su esposa precisamente en el comedor de los estudios de Antena 3 y consiguió que se fijara en él después de varios meses tras regalarle el libro de ‘El tiempo entre costuras’.

Pero la polémica surgió cuando Motos, interesado en la preparación de Leal como presentador de ‘Pasapalabra’, le preguntó sobre sus “retos vocales” ya que el programa exige que el conductor hable muy deprisa. Roberto explicó que:

Aquí debería haber acaba el asunto pero no. A Motos no se le ocurrió otra cosa que preguntar:

¿En serio? ¿En serio se le pregunta a eso a un señor que lleva 20 años trabajando en la tele nacional? ¿A estas alturas el acento sigue siendo un problema?

Roberto Leal, con toda la elegancia del mundo, respondió a Motos dándole una señora lección de cómo hablar en un programa de entretenimiento:

Yo creo que al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Eso será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo a El Monaguillo en la mesa. Yo trataré de articular más pero simplemente en el momento en el que los concursante me entiendan, que me entienden, llevo 20 años trabajando en televisión, pues a disfrutar. Sobre todo, lo que tú tienes que ser es tu mismo. Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no para que seas un muñeco.