Bronca histórica entre Kiko Hernández y su ‘amiga’ Marta López: ¿Es todo un montaje?

Nuevo giro de guion en el ‘Merlos Place’ (que no debería llamarse así porque Alfonso Merlos ya no pinta nada). Tras especularse que Marta López podría haber tenido varios amantes famosos (y casados), el miércoles 6 de mayo de 2020, la colaboradora fue cuestionada por la persona menos pensada; su íntimo amigo Kiko Hernández. Teoría: esta bronca la han montado entre los dos para seguir dando de qué hablar.

Alfonso Merlos entra en ‘estado de alarma’: se cuela en bragas Alexia Rivas

El culebrón entre Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López ya no da más de sí pero en Telecinco están haciendo todo lo posible para exprimir a su nueva gallina de los huevos de oro. Por eso, desde ‘Sálvame’ llevan días cebando con una nueva ‘sub-trama’: Los supuestos amantes famosos que ha tenido Marta López. Ella, tras firmar un jugoso contrato con Mediaset, hace como si nada le importara mientras que en programa nos toman el pelo cebando la historia pero sin dar nombres.

El caso es que ya nadie se cree a Marta López, ni siquiera su íntimo amigo, Kiko Hernández, quien, el 6 de mayo de 2020 apareció, vía Skype, en ‘Sálvame’ para enfrentarse a la ex de Merlos (que estaba en plató):

Estoy pasándolo mal. Esta tarde ya no te creo. No creo que quieras parar esto. Te he mandado un mensaje y te lo he dicho. Descojónate, ríete, pasa de todo. No voy a decirte bonita, bonita, bonita, lo estás haciendo bien. Te estás equivocando