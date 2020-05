La gran mentira de ‘Sálvame’ y Marta López: ¿Por qué llevan días cebando una noticia que nunca dan?

El llamado ‘Merlos Place’ ya ha pasado a mejor vida. Es un hecho. El culebrón entre Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López ya no da más de sí pero en Telecinco están haciendo todo lo posible para exprimir a su nueva gallina de los huevos de oro. Por eso, desde ‘Sálvame’ llevan días cebando con una nueva ‘sub-trama’: un supuesto amante de Marta López, al parecer un importantísimo hombre casado. Nadie da el nombre y la audiencia ya está harta. ¿Es todo una gran mentira? Parece ser que sí pero mientras, López está forrándose gracias a un nuevo contrato con Mediaset.

El caso ‘Merlos Place’

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

Desde ese momento, en Telecinco no se habla de otra cosa. Un culebrón bautizado en redes sociales como ‘Merlos Place’, que está entreteniendo a los espectadores alejándoles de toda la información sobre la pandemia.

Y la que más se ha beneficiado de toda esta historia ha sido la mismísima Marta López, quien se ha pasado por todos los platós de Mediaset vendiendo su papel de mujer engañada.

El supuesto amante de Marta López: la gran mentira de ‘Sálvame’

David Núñez, subdirector del programa, tomó la palabra al inicio del programa para desvelarnos que el programa tenía en su poder a una información que apuntaba a una supuesta relación de Marta López con una persona muy conocida de este país y esta persona está «casada» también con una mujer famosa.

Es la segunda vez que el programa recibe esta información que califica como “muy delicada” y añadió que puede ser que Marta “compatibilizara” está relación con la que inició con Alfonso Merlos aunque aún tienen que contrastar las fechas.

Kiko Hernández, amigo íntimo de Marta López, confirmó la existencia de este ‘poderoso amante’ aunque ella lo negó , ese día y al siguiente, cuando apareció en el plató, muy enfadada porque, según ella, en el programa sólo se cuentan mentiras .

El final del ‘Merlos Place’: ¿Por qué ha perdido fuelle tan rápido?

En ‘Sálvame’ suelen cebar los temas y echar bombas de humo pero este caso ya es huele a rancio. El ‘Merlos Place’ está muriendo por varias razones. La primera es que Merlos no entra en el juego. La segunda es que Alexia, que prometía mucho como personaje, ha resultado ser una decepción. Queda, pues, Marta López para seguir manteniendo el interés. De ahí que le adjudiquen supuestos amantes y polémicas varias. No cuela. No pueden pasarse días hablando de alguien y no dar el nombre. Si no pueden darlo porque, como dicen, es alguien con mucho poder, pues que no hablen del tema y punto.

El nuevo sueldazo de Marta López

Pero a todo esto, López debería estar encantada con lo que está ocurriendo (por muy enfadada que diga que está). Según avanza la revista Semana, la concursante de ‘Gran Hermano 2’ ha firmado un jugoso contrato con Mediaset España por una importante cantidad de dinero. El acuerdo le permitirá embolsarse 33.000 euros si cumple con una apretada agenda mediática en el grupo durante los próximos 90 días.

Para cumplir con el contrato, López deberá continuar con sus colaboraciones habituales en ‘Ya es mediodía’ y acudir tres días por semana a ‘Sálvame’, así como algunas destacadas apariciones en ‘Sábado deluxe’.