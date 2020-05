Jorge Javier Vázquez, desatado: pide que despidan a todos los tertulianos de derechas y despelleja a Paula Vázquez

Jorge Javier Vázquez está ‘on fire’. Tras gritar a los cuatro vientos (y en directo) que su programa- ‘Sálvame’- es de “rojos y maricones”, el presentador, proclamado (o eso querría él) como portavoz de la izquierda mediática, sigue despachándose a gusto con los que no piensan como él. Por ello, el catalán, en dos posts publicados en su blog de la revista Lecturas, ha hecho alarde (por enésima vez) de su ideología y , en uno, pide que despidan a los tertulianos de derechas y, en el otro, se ríe de Paula Vázquez, quién días antes había tachado ‘Sálvame’ como el “programa más machista de la televisión”.

El ‘Merlos Place’ (es decir, la pillada al periodista Alfonso Merlos con una joven que no era su pareja, durante el confinamiento) provocó en Jorge Javier Vázquez un alarde desmedido de su ideología progresista. El catalán aprovechó el escándalo para atacar a la “derecha mediática” y por ello, en pleno ataque de histeria mandó callar a uno de sus colaboradores, Antonio Montero, para dejarle claro que ‘Sálvame’ era un programa de «rojos y maricones”.

A Javier Vázquez se le va la cabeza enrabietado contra un colaborador por defender a Merlos

Vázquez nunca ha tenido problema con compartir (imponer) sus ideas políticas. Pero ahora parece que ahora está más crecido que nunca, sino no se entiende el post publicado el 6 de mayo de 2020 en el que ataca directamente a la ideología contraria a él:

Escribe Vázquez aprovechando para pedir el despido de compañeros. Por cierto, ¿también pedirá ‘la cabeza’ de tertulianos suyos como Antonio Montero?

Pero el asunto no acaba aquí. Unos días antes, la presentadora Paula Vázquez, en Twitter, definió a ‘Sálvame’ como el programa “más machista de la televisión”.

En respuesta, Jorge Javier ha escrito , también en su web de Lecturas, un irónico texto en el que detalla una supuesta reunión comunista con Pablo Iglesias y la mismísima Paula Vázquez a la que define así:

Yo le tengo mucho cariño a Paula. Primero, porque es compañera. Luego, porque compartimos apellido y, ya después, porque gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset. Ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó.

Nunca se lo agradeceré lo suficiente, porque como yo no tengo conciencia no paro de trabajar. La conciencia es una compañera de viaje tan exigente como la dieta, pero en mi caso me es más difícil renunciar al chocolate que a ella. Si me dan a elegir entre conciencia y abdominales lo tengo muy claro. Siempre he querido ser hombre objeto.