El ego desmedido de Jorge Javier Vázquez toca techo: “Es muy cansado ser líder de la izquierda”

Desde que gritó en pleno directo que ‘Sálvame’ es un programa de “rojos y maricones”, Jorge Javier Vázquez ha sido machacado por la derecha patria y ensalzado por la izquierda como si fuese una especie de mesías. Hasta Gabriel Rufián le citó en el Congreso de los Diputados. Vázquez, muy graciosete él, ha escrito un texto totalmente irónico (y muy narcisista) como nuevo “líder comunista”. Pero entre broma y broma se le nota su rabia contra ciertas personas.

Con la excusa del ‘Merlos Place’ (la pillada que le hicieron al periodista Alfonso Merlos en su casa con una chica que no era su novia oficial), Jorge Javier Vázquez aprovechó su tribuna en ‘Sálvame’ para atacar a la “derecha mediática” con frases como: “Si pasas una mala racha, no te folles a un facha”, o la más polémica de todas; “Este programa es de rojos y maricones”.

El caso es que- cosas de la época moderna- muchos han visto en Vázquez la representación de la izquierda mediática (que dios nos pille confesados) y hasta el diputado de ERC, Gabriel Rufián, citó a Jorge Javier durante el Congreso de los Diputados del 6 de mayo de 2020 y lo hizo con estas palabras:

Vázquez, crecido, ha querido ironizar con el tema y al día siguiente escribió un post en su blog habitual de Lecturas en el que se autoproclamaba líder de la izquierda. Todo es una fantasía, claro está, pero dentro del el chiste se puede descubrir cierto resquemor, sobre todo cuando se refiere al premio Ondas que el dieron hace años:

Es muy cansado ser líder de izquierdas. Si os lo ofrecen, rechazadlo. Es mucho más llevadero ser una gran estrella de la televisión. Pero, en cuestión de horas y sin pretenderlo, me he convertido en un referente. Así que ahora tengo que apechugar con el cargo.

Cosas buenas: saber que los comunistas no me van a expropiar metros cuadrados de mi jardín. A los demás, sí; pero, a mí, no. Más cosas buenas: me van a dar otro Ondas. Y para reforzar mi imagen de líder me lo van a entregar Carles Francino y Àngels Barceló. Yo he pedido que a ellos se una también Emilio Gutiérrez Caba, que cuando me dieron el primero salió diciendo que no me lo merecía. He solicitado a la cédula correspondiente que a Gutiérrez Caba le paguen un buen caché, porque el mismo año que cargó contra mí lo vi anunciar por Navidad jamones en televisión y pensé: “Con lo buen actor que es y las cosas que se ve obligado a hacer porque en este país no consideramos a los artistas”.