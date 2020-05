¡Vuelan los cuchillos!: para Paula Vázquez, Jorge Javier Vázquez es un auténtico “gilipollas”

Jorge Javier Vázquez ya tiene una nieva enemiga declarada. Se trata de la mismísima Paula Vázquez. La guerra entre presentadores comenzó cuando ella escribió en redes sociales que ‘Sálvame’ era un programa machista. Ël le contestó con un irónico post en su blog de Lecturas y ella ha contraatacado aplaudiendo a un usuario de Twitter que define a Jorge Javier como “gilipollas”.

Todo comenzó cuando, Jorge Javier Vázquez , tras gritar a los cuatro vientos (y en directo) que su programa- ‘Sálvame’- es de “rojos y maricones”, el presentador se ha proclamado (o eso querría él) como portavoz de la izquierda mediática.

Pero el 28 de abril de 2020, la también presentadora, Paula Vázquez, se quejó de que ahora ‘Sálvame’ fuese considerado un espacio progresista cuando no ha sido así:

En respuesta, Jorge Javier escribió, en su blog de Lecturas, un irónico texto en el que detalla una supuesta reunión comunista con Pablo Iglesias y la mismísima Paula Vázquez a la que definió así:

Yo le tengo mucho cariño a Paula. Primero, porque es compañera. Luego, porque compartimos apellido y, ya después, porque gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset. Ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó.

Nunca se lo agradeceré lo suficiente, porque como yo no tengo conciencia no paro de trabajar. La conciencia es una compañera de viaje tan exigente como la dieta, pero en mi caso me es más difícil renunciar al chocolate que a ella. Si me dan a elegir entre conciencia y abdominales lo tengo muy claro. Siempre he querido ser hombre objeto.