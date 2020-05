La histeria de Belén Esteban por unos churros mal hechos: ¿Lloraba realmente por eso o por otra cosa?

Los churros de Belén Esteban fueron Trendic Topic en Twitter el 7 de mayo de 2020. La colaboradora de ‘Sálvame’, desde su casa, quiso hacer el tradicional dulce español y le salió mal. La de Paracuellos lloraba y gritaba, quizá de manera excesiva. ¿Por qué? ¿Era sólo por la masa?

Es destacable el papel de Belén Esteban durante la crisis del coronavirus. La ex de Jesulín de Ubrique, temerosa por su estado de salud (es diabética y, encima, su marido Miguel es sanitario) decidió encerrarse en casa junto a su hija desde el principio del Estado de Alarma.

Y mientras que en ‘Sálvame’ han recuperado la ‘normalidad’ de contenidos gracias al ‘Merlos Places’ o a los escándalos de José Antonio Avilés ( el concursante de ’SV2020’ que se ha inventado su vida), Esteban nos ha entretenido a todos grabándose así misma desde su cocina y preparando todo tipo de platos tradicionales a la vez que contaba su día a día, lloraba, reía e incluso cantaba. Un animal televisivo en toda regla que ya no necesita contar sus miserias para llenar la pantalla.

Tal ha sido el éxito de la sección de Belén en la cocina que ‘Sálvame’ se ha inventado un show nuevo para los viernes (para competir con ‘Pasapalabra’ en A3) en el que los colaboradores habituales han de demostrar sus talentos culinarios.

El 7 de mayo, sin embargo, fue un mal día para de mal llamada ‘princesa del pueblo’. Belén se enfrentó a uno de sus mayores retos: hacer churros. El problema que es no salieron bien.

¡La madre que me parió! Lo he jorobado, creo que he echado más agua de la que correspondía. Me cago en esta máquina que he comprado de mierda.