Emma García manda “a la mierda” a Alba Carrillo: ¿Se le acabó el chollo en Telecinco?

Emma García siempre ha tenido fama de tener un carácter ‘duro’ y se a eso le justas la problemática personalidad de Alba Carrillo y la agresividad de Diego Arrabal, la polémica está servida. El 10 de mayo de 2020 la modelo y el paparazzi se enfrentaron en una durísima bronca en ‘Viva la vida’ y la presentadora dio un golpe en la mesa provocando las lágrimas de Carrillo y el abandono de Arrabal. ¿Tendrá consecuencias reales todo esto?

Todo empezó con unas insinuaciones del paparazzi, que había conectado en directo con el programa a través de una videollamada, y que no sentaron nada bien a Alba, que estaba en plató. Diego Arrabal decía tener un vídeo de la modelo en un crucero junto a su hijo.

No voy a permitir que entre en ese tema porque es un tema de mi hijo y no me da la gana

Estalló la colaboradora, enzarzándose en una tensa discusión con Arrabal que terminó sacando de quicio a la presentadora, que intentaba mediar, sin éxito, entre los dos, incluso hizo el amago de cambiar de sección con un “que os den” para tranquilizar la situación, pero al no poder hacerlo, tuvo que volver a la zona de tertulia.

Cuando Arrabal aseguró que regalaba las imágenes al programa, Carrillo reaccionó diciéndole que ella le regalaba “el abogado” y le comenzó a llamar “papanatas”.

le increpaba la Carrillo a Diego.

Desesperada ante la imposibilidad de calmar la situación, García también reaccionó de manera exagerada, gritando:

¡A la mierda, también te lo digo! O sea, ¿qué es esto? De verdad, o me hacéis caso o me pongo yo como no me gusta ponerme y empiezo a mandar a la gente a su puñetera casa