La verdad sobre las estafas de José Antonio Avilés: Telecinco le encumbra para luego destrozarle la vida

¿Víctima o culpable? Ambas cosas. José Antonio Avilés, colaborador de ‘Viva la vida’ y actual exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, es la nueva ‘comidilla’ de Telecinco. Al parecer, se ha inventado toda su vida (y sólo tiene 24 años) e incluso le acusan de haber cometidos varias estafas. En caso de ser verdad, muy mal, pero no olvidemos que fue Mediaset la que encumbró a este chico. Es la empresa que crea monstruos para luego destruirlos.

¿Por qué hunden a Avilés en Telecinco cuando ya sabían cómo era?

Desde antes de entrar en ‘Supervivientes 2020’, José Antonio Avilés ya tenía fama de fantasioso e incluso de trilero. Sus compañeros en ‘Viva la vida’ le miraban con condescendencia mientras decía llevar información que casi nunca era cierta. Pero como él mismo se definió, era el “payaso” del programa. El exagerado, el mono de fiera, el que entretiene y el que deja que se rían de él.

De repente, llega a Honduras y no hay sorpresas: Es un ‘metemierda’, un cotilla, un exagerado que hace las mieles de los espectadores. A ‘Supervivientes’ se va a montar broncas, sino, eres un ‘mueble’ (en este caso, palmera). Pues eso hizo el chiquillo: fomentar el mal rollo, discutir con todo el mundo y mentir, mentir sin parar: que si es periodista y ha estudiado en la universidad de Gales, que si es amigo de no sé quién y no sé cuántos, que si es estilista de famosos. Todo, en paralelo, se ha ido desmintiendo en programas como ‘Sálvame’ y mientras que Avilés sigue en Honduras (sin poder regresar, aún habiendo sido expulsado, por culpa de la pandemia) los que decían ser sus amigos (Ylenia Padilla, Isabel Rábago, Anabel Pantoja…) ya le han condenado públicamente.

Es la historia de siempre en Telecinco, el precio que hay que pagar para salir en sus programas. Primero te encumbran, te utilizan, te exigen incluso ser el personaje más excéntrico que puedas ser para luego te hundan.

No es que este chico no merezca que le den un escarmiento. Puede ser. Ocupa un lugar que muchos (con un currículum real) no han alcanzado pero no seamos hipócritas. Son pocos los colaboradores de Mediaset que tienen titulación. Además, ¿lo que hacen es periodismo? ¿Acaso en ‘Sálvame’ nadie se inventa noticias?

Como no le han aplicado la presunción de inocencia, a Avilés ya se le considera un estafador pero en plan serio. Se dice que ha robado y timado, que incluso lidera una pandilla de secuaces que le ayudan en sus fechorías. Tal vez, pero de ser a´si, puede ( y sólo puede) que este chico tenga problemas emocionales y psicológicos (no sé si a alguien le suena el término ‘mitómano’) pero lo que está claro es que es un chaval, un niño ansioso por ser ‘superior’ en su pueblo, por formar parte del mundo brillante y excéntrico que ven en la televisión. Nadie le ha advertido de que el precio a pagar es que te hundan la vida.

Avilés, acorralado por Jordi González

Lo que pasó el 10 de mayo de 2020 en el debate de ‘Supervivientes, por ejemplo, fue vergonzoso y humillante. Jordi González (el peor presentador para este tipo de cosas) puso entre las cuerdas a Avilés, haciendo que se enfrentase a todas sus incongruencias y supuestas mentiras.

El chaval no sabía cómo justificarse:

Ha sido dura pero no por mí, yo con 24 años me puedo confundir, puedo tener muchos errores en el pasado y tendré que dar muchas explicaciones, pero mi familia no se merece, como daño colateral, estar expuesta como está, ellos no han decidido estar en televisión, es una familia normal, que trabaja… Ha sido difícil venir a la playa y he venido. Estoy cumpliendo con mi trabajo. Espero no confundirme, quien habla desde el corazón se confunde poco. Me defenderé en Viva la Vida, que es mi programa Sí se me ha juzgado, se me ha puesto en el paredón. Cuando llegue a España y a ‘Viva la Vida’, que ha sido el único lugar en el que me han defendido, desgranaré todo y diré esto es verdad, esto es mentira. Me he confundido, pero ni la mitad de lo que están diciendo..

