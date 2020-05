Saray destapa el gran tongo de ‘MasterChef’: ¿TVE la ‘enchufó’ sólo por ser transexual?

Saray Carrillo ha sido la concursante más polémica de las ocho ediciones de MasterChef’. Esta educadora social cordobesa de 28 años, transexual y gitana, fue expulsada el lunes 4 de mayo de 2020 por presentar un pájaro muerto sin cocinar. Una semana después, la ya exparticipante del concurso de TVE ha vuelto a crear revuelo al confesar que ni si quiera hizo casting para entrar en el programa. ¿Por qué la ficharon entonces? Ella no se atreve a decirlo pero lo insinúa.

Fue de las escenas más tensas que se recuerdan de toda la historia de MasterChef España. Saray Carrillo (hasta ese momento, concursante que había tenido bastantes problemas con sus compañeros y con los jueces) presentó un pájaro muerto, sin desplumar y por, su puesto, sin cocinar. El shock fue tan fuerte que la cordobesa fue expulsada del concurso y, obviamente, se convirtió en toda una ‘celebridad’ en redes sociales puesto que tanto ella como su plato se hicieron virales.

Saray tiene muy claro que a ella le gusta la tele, que desea participar en un reality, por los que muchos la acusan de haber ‘hecho un numerito’ simplemente para saltar a la fama. Pero la pregunta es: ¿Por qué la eligieron en ‘Masterchef’?

Este lunes 11 de mayo de 2020, la propia Saray, en una entrevista para El Diario de Córdoba, ha confesado que ni siquiera se había planteado presentarse a los casting para ‘MasterChef’

Cuando le preguntan por qué cree ella que la eligieron, Saray contesta ambigua:

¿Quiere decir que era por ser transexual o por su poersonalidad, carne de cañón para cualquier reality? Si fuera lo segundo no tendría necesidad de ocultarlo, ¿no? O puede que simplemente quiera hacer más ‘ruido mediático’.

A continuación puntualiza que:

Y sobre su polémico plato, la exconcursante se justifica de la siguiente manera:

La gente está diciendo que mi plato fue una falta de educación y mi plato en realidad fue una forma de reivindicarme, una forma de decir ‘señores, yo no voy a cocinar más para que me humilléis’. Desde que empezó el programa, me sentí que yo era el punching ball de Masterchef. Desde el primer día se veía que todos iban contra mi. El pájaro muerto fue una forma de protesta, yo sabía que me querían echar y que me iba a ir hiciera lo que hiciera porque ya lo habían decidido, pero no estaba dispuesta a darles el gusto de cocinar. Antes de eso, una compañera me hizo una pregunta que para mí fue un golpe bajo premeditado, no sé de parte de quién, pero vamos, yo ya estaba atacada. Mi respuesta no fue la más adecuada, pero en el momento del calentón… Me sentí como una loba herida rodeada de hienas.