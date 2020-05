Conmoción por la muerte de Aless Lequio: «Sus padres no se despegaron de su lado»

Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha fallecido este miércoles 13 de mayo de 2020 a los 27 años a causa del cáncer con el que llevaba luchando durante más de dos años. Han sido muchos los familiares, amigos y conocidos los que han querido expresar su dolor tanto en televisión como en redes sociales.

Clemente Lequio, hijo de Antonia Dell’Attet el conde Lequio, ha querido despedirse de su hermano con emotivo mensaje en Instagram:

Ramón García, compañero, durante décadas, de Ana Ovbregón en TVE, ha tenido que la no noticia de la tragedia en ‘En compañía’ su programa en CMMedia.

Hoy a las 2 de la tarde, le había mandado un mensaje a Ana para que me contara como iba la cosa. Y cuando me he sentado para empezar este programa, todavía sin confirmación me decían que había fallecido Aless. Me cuesta hablar en pasado de él.

Aless era un bebé cuando yo le conocí, le he visto crecer y para mí era un niño muy especial. Hoy mi querida Ana que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en esta vida, a su hijo, a su único hijo.

Hoy mi trabajo se lo dedico al recuerdo de Aless y a la que tantos años fue mi querídisima compañera de trabajo. Es mi amiga y la última vez que la vi fue aquí en los estudios de CMMedia en ‘Gente Maravillosa’. Ella es una chica maravillosa, como también lo era él.