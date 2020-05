La gran tomadura de pelo de ‘Sálvame’ para competir contra ‘Pasapalabra’: prometen una ‘bomba’ informativa que no existe

El lunes 18 de mayo de 2020, Antena3 estrenaba en su horario habitual (a partir de las 20. 00 horas) lo nuevo de ‘Pasapalabra’. Para dinamitar a la competencia, ‘Sálvame’ anunció que ese día, a esa hora, iba a dar una información ‘bomba’, algo que, prometían, iba a hacer historia de la televisión. Al final fue todo papel mojado. Una estafa.

Era de esperar. En Telecinco están rabiosos porque ‘Pasapalabra’ ha vuelto a A3 después de que el Tribunal Supremo dictaminase que Mediaset había robado la idea del formato original. Por ello, cuando el concurso se volvió a estrenar en Atresmedia, el miércoles 13 de mayo de 2020 en prime time, Telecinco contraatacó con una gala especial de ‘SV2020’ en la que Jorge Javier Vázquez entrevistaba al controvertido José Antonio Avilés. En esa ocasión, Telecinco ganó con 23% pero por poco, puesto que ‘Pasapalabra’ consiguió un estupendo 19% de cuota de pantalla.

Pero, como decíamos, el lunes 18 de mayo de 2020, ‘Pasapalabra’ se estrenó en su horario habitual, a partir de las 20.00 horas en Antena3, y para aguarle la fiesta a la competencia, el viernes 15 de mayo, ‘Sálvame’ anunció que ese lunes, a esa misma hora, iban a hacer historia con una exclusiva nunca vista en la historia del programa.

Para cebar la supuesta ‘bomba’ informativa, el programa fue dando pistas. Se supo que se había decido ‘desenterrar’ información sobre famosos que habían sido escondida durante años.

Un personaje misterioso cubierto con una máscara, cargando con un baúl que contenía esa información secreta, entró en el plató. ¿Quién era? Kiko Hernández, quien desde el comienzo del Estado de Alarma había estado encerrado en su casa junto a sus hijas.

El colaborador confesó haber pasado un infierno durante los últimos dos meses. Su miedo y ansiedad por el coronavirus provocaron en él un auténtico cuadro de ansiedad, incapaz de dormir o de hacer la compra, Kiko tocó fondo cuando pensó, según relató, “que los extraterrestres iban a invadir la Tierra”. Fue entonces cuando Hernández decidió volver a su programa:

Se me fue la cabeza. Me sentía como una mierda. Ya no podía más.