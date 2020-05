Lara Álvarez y Elena llorando desgarradamente en ‘Supervivientes 2020’: así es el morbo más carroñero de Telecinco

La del martes 19 de mayo de 2020 fue la gala más lacrimógena de ‘Supervivientes 2020’. También fue la más gratuita y morbosa. El reality presionó a sus concursantes para que contaran sus desgracias y funcionó. Ver a Elena Rodríguez, madre de Adara, hablar de abusos infantiles, consiguió arrasar en audiencia (24,7 % de cuota de pantalla).

En Supervivientes 2020 se han inventado una prueba llamada ‘El puente de las emociones’, barata excusa para que los participantes cuenten sus secretos más oscuros. Es decir, un ‘Deluxe’ sin pagar por la exclusiva.

El caso es que, contra todo pronóstico, la concursante más impactó a la audiencia y a los allí presentes fue Elena, la madre de Adara Molinero. La mujer empezó a llorar nada más subir al puente.

La concursante empezó a llorar nada más subir al puente. Tras el ánimo de Lara Álvarez recordándole que es una auténtica superviviente al haber llegado tan lejos, Elena dio un testimonio sobrecogedor sobre su infancia pisando el primer peldaño del puente, la ‘culpa’.

No sé si hay culpables porque cuando no se entiende lo que pasa o piensas que esa es la forma de educar correcta, no hay culpables. Es verdad que llevo mucho dolor , pero amo a mi madre más que a mí misma

Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa, de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un defecto: no sabía enfrentarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su madre no lo entendía y pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien

Pero Elena también explicó lo que su infancia le había acarreado en su vida:

Cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña. Hacía que yo dejara de existir y que hubiera un monstruo que me atormentara diciendo que no iba a ser capaz de hacer ni decir nada».

La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en cada ocasión fui yo. Fui culpable por no darme cuenta antes de lo que pasaba. Nunca he hablado con esto de vosotros pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido y como madre soy culpable